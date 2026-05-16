Caz suspect de infecţie cu hantavirus în România

Publicat de Andreea Drilea, 16 mai 2026, 08:41

A fost raportată o suspiciune de infecţie cu hantavirus pe teritoriul ţării. Potrivit Institutului Naţional de Sănătate Publică este vorba despre o persoană care a fost transferată, pe 8 mai, cu stare febrilă, la Secţia de Boli Infecţioase din Arad, de la o unitate de psihiatrie, unde s-a aflat din 2023, fără contact cunoscut cu persoane bolnave sau suspecte.

Pacientului i-au fost recoltate probe biologice, acestea fiind trimise către Institutul Cantacuzino din Bucureşti pentru confirmarea sau infirmarea diagnosticului.

Surse din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad spun că, în prezent, persoana în cauză este conştientă şi cooperantă.

Hantavirusul a intrat în atenţia publică după ce, pe un vas de croazieră, 10 pasageri s-au infectat şi trei au murit. Hantavirusurile sunt transmise, în principal, la oameni de rozătoare sălbatice infectate.

În cazul unei singure tulpini, cea din Anzi, din cele aproximativ 30, transmiterea se face de la om la om, în condiţii foarte speciale de proximitate, spun specialiştii.

Reprezentanţii Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii au dat asigurări, în urmă cu câteva zile, că infecţia cu hantavirus nu este un nou COVID-19.

