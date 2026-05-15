METEO: Instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale însemnate cantitativ, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii

Publicat de Andreea Drilea, 15 mai 2026, 11:19

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 15-05-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1
Intervalul : conform textelor și hărții
Zonele afectate : conform textelor și hărții
Fenomene : conform textelor
Mesaj :

INFORMARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 16 mai, ora 12 – 17 mai, ora 15
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse torențiale, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii, răcire accentuată
Zone afectate: conform textului

         În a doua parte a zilei de sâmbătă (16 mai) și în noaptea de sâmbătă spre duminică (16/17 mai) vremea va fi în general instabilă în sudul, vestul, nord-vestul, centrul țării și la munte. Vor fi averse ce vor avea și caracter torențial și se vor acumula cantități de apă, în general de 20…50 l/mp. Temporar vor fi descărcări electrice și pe arii restrânse va cădea grindină.
Sâmbătă vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor și izolat vor fi vijelii (rafale în general de 40… 60 km/h).
Duminică vremea se va răci, mai accentuat în regiunile sudice și sud-vestice unde va fi mai rece decât în mod normal la această dată.

Notă: Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi și în după-amiaza și seara de vineri (15 mai), în vestul și sud-vestul țării, dar pe arii restrânse.

 

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 16 mai, ora 14 – 17 mai, ora 12
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale însemnate cantitativ, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii
Zone afectate: sudul Crișanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și în sud-vestul Transilvaniei 

         În sudul Crișanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și în sud-vestul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice și pe arii restrânse grindină. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi însemnate, în general de     25…50 l/mp.
        Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat vor fi vijelii.

 

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.

 
