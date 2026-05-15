METEO: Instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale însemnate cantitativ, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii
Publicat de Andreea Drilea, 15 mai 2026, 11:19
|Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
|Ziua/luna/anul: 15-05-2026
|Ora : 10:00
|Nr. mesajului:1
|Intervalul : conform textelor și hărții
Zonele afectate : conform textelor și hărții
Fenomene : conform textelor
Mesaj :
INFORMARE METEOROLOGICĂ
În a doua parte a zilei de sâmbătă (16 mai) și în noaptea de sâmbătă spre duminică (16/17 mai) vremea va fi în general instabilă în sudul, vestul, nord-vestul, centrul țării și la munte. Vor fi averse ce vor avea și caracter torențial și se vor acumula cantități de apă, în general de 20…50 l/mp. Temporar vor fi descărcări electrice și pe arii restrânse va cădea grindină.
Notă: Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi și în după-amiaza și seara de vineri (15 mai), în vestul și sud-vestul țării, dar pe arii restrânse.
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 16 mai, ora 14 – 17 mai, ora 12
În sudul Crișanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și în sud-vestul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice și pe arii restrânse grindină. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi însemnate, în general de 25…50 l/mp.
În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.
