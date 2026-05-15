Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » (PROMO) Liviu Apetroaie, un metafizician al simplității; Valeriu Stancu, un neoromantic al postmodernismului liric – teme ale emisiunii Dialog intercultural de vineri, 15 MAI 2026, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN

(PROMO) Liviu Apetroaie, un metafizician al simplității; Valeriu Stancu, un neoromantic al postmodernismului liric – teme ale emisiunii Dialog intercultural de vineri, 15 MAI 2026, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Andreea Drilea, 15 mai 2026, 09:45

Stimați prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii Dialog intercultural facem vorbire despre volumele de versuri SAU NU (Junimea, Iași, 2024), de Liviu Apetroaie și Ceremonia risipirii (Știința, Chișinău, 2025), de Valeriu Stancu,volume prezentate, nu demult, în Iași.

Concret, de la prezentarea volumului SAU NU, stăm de vorbă cu autorul, cu prof. univ. dr. Ioan Alexandru Tofan și doamna profesor Dorina Apetroaie, mama poetului Liviu Apetroaie.

Anul trecut, poetului Liviu Apetroaie pentru volumul SAU NU i s-au decernat: premiul pentru Poezie al Festivalului Internațional „Grigore Vieru”, ediția a XVII-a, Iași-Chișinău; premiul „Nicolae Turtureanu” al Uniunii Scriitorilor din România (Filiala Iași) și Marele Premiu al Festivalului „Nicolae Labiș”, ediția a 57-a.

Apoi, relatăm de la prezentarea volumului Ceremonia risipirii, carte semnată de către scriitorul Valeriu Stancu, laureat al Premiului Mallarmé (Prix Mallarmé), unul dintre cele mai prestigioase premii literare de pe exuberantul tărâm al literaturii din întreaga lume.

Concret, stăm de vorbă cu autorul și cu Marius Chelaru, critic literar, cel care ne conturează o imagine a volumului semnat de către Valeriu Stancu, dar ne amintește și de Premiul Mallarmé (Prix Mallarmé), 2025, obținut de către poetul ieșean pentru volumul de poezie L’insomniaque fusil de Rimbaud (editura Éditions Phi din Luxemburg, 2024).

Stimați prieteni, în speranța că v-am stârnit interesul cu subiectele amintite, și sigur am făcut-o, nu-mi rămâne decât a vă invita diseară (vineri, 15 MAI a.c.), începând cu ora 20 și 30 de minute, alături de Radio Iași, pentru a urmări emisiunea Dialog intercultural.

Ne auzim online, AICI http://myradioonline.ro/radio-iasi?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIuPTomsG6iAMVCKhoCR1xegBvEAAYASAAEgLtV_D_BwE

 

Text, foto și audio: Dumitru ȘERBAN

Etichete:
Prof. Dănică Gîtlan, o viață în slujba culturii populare  temă a emisiunii TRADIȚII – de joi, 14 MAI 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN
Emisiuni miercuri, 13 mai 2026, 11:18

Prof. Dănică Gîtlan, o viață în slujba culturii populare  temă a emisiunii TRADIȚII – de joi, 14 MAI 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

Stimați prieteni, în ediția de astăzi (joi, 14 MAI a.c.) a emisiunii Tradiții, relatăm de la evenimentul – O viață în ritmul jocului de...

Prof. Dănică Gîtlan, o viață în slujba culturii populare  temă a emisiunii TRADIȚII – de joi, 14 MAI 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN
#StareaEducației (INTERVIU) Noua organizare a liceelor pedagogice pune accent mai mare pe educația timpurie. Adriana Robu, director adjunct Colegiul Pedagogic ”Vasile Lupu” Iași: ”Se separă educația timpurie de învățământul primar. Dacă înainte exista profilul cu specializare învățător-educatoare, acum acestea două vor fi diferite.”
Emisiuni miercuri, 13 mai 2026, 11:03

#StareaEducației (INTERVIU) Noua organizare a liceelor pedagogice pune accent mai mare pe educația timpurie. Adriana Robu, director adjunct Colegiul Pedagogic ”Vasile Lupu” Iași: ”Se separă educația timpurie de învățământul primar. Dacă înainte exista profilul cu specializare învățător-educatoare, acum acestea două vor fi diferite.”

Finalul anului școlar se apropie, iar liceele își definitivează oferta educațională pentru absolvenții de clasa a VIII-a care se pregătesc...

#StareaEducației (INTERVIU) Noua organizare a liceelor pedagogice pune accent mai mare pe educația timpurie. Adriana Robu, director adjunct Colegiul Pedagogic ”Vasile Lupu” Iași: ”Se separă educația timpurie de învățământul primar. Dacă înainte exista profilul cu specializare învățător-educatoare, acum acestea două vor fi diferite.”
Puls Juridic: Metoda ”Loverboy”: prevenție și protecție
Emisiuni miercuri, 13 mai 2026, 08:47

Puls Juridic: Metoda ”Loverboy”: prevenție și protecție

Numărul victimelor traficului de persoane a crescut cu 16% în 2025, față de anul precedent, potrivit unui Raport al Agenției Naționale...

Puls Juridic: Metoda ”Loverboy”: prevenție și protecție
Concursul de matematică ”Acolada” își așteaptă concurenții pe 6 iunie 2026, la Bogdănești, jud. Suceava. Profesorul de matematică Vasile Solcanu cu Mihai Florin Pohoață la ”Pulsul Zilei” – 12.05.2026.
Emisiuni marți, 12 mai 2026, 13:18

Concursul de matematică ”Acolada” își așteaptă concurenții pe 6 iunie 2026, la Bogdănești, jud. Suceava. Profesorul de matematică Vasile Solcanu cu Mihai Florin Pohoață la ”Pulsul Zilei” – 12.05.2026.

Elevii români continuă să obțină rezultate excepționale, demonstrând performanță înaltă la matematică prin rezultatele lor meritorii și...

Concursul de matematică ”Acolada” își așteaptă concurenții pe 6 iunie 2026, la Bogdănești, jud. Suceava. Profesorul de matematică Vasile Solcanu cu Mihai Florin Pohoață la ”Pulsul Zilei” – 12.05.2026.
Emisiuni marți, 12 mai 2026, 11:46

#StareaEducației (INTERVIU) Pilotarea planurilor cadru alternative pentru liceu. Daniela Orășanu, directorul Colegiului Tehnic ”Unirea” Pașcani: ”Dacă nu inovăm, riscăm un adevărat malpraxis educațional. Suntem datori să-i pregătim pe copii să folosească instrumentele generației lor, nu pe ale generației noastre.”

Colegiul Tehnic de Căi Ferate ”Unirea” din Pașcanise află printre cele 32 de licee din România selectate să piloteze noile planuri-cadru...

#StareaEducației (INTERVIU) Pilotarea planurilor cadru alternative pentru liceu. Daniela Orășanu, directorul Colegiului Tehnic ”Unirea” Pașcani: ”Dacă nu inovăm, riscăm un adevărat malpraxis educațional. Suntem datori să-i pregătim pe copii să folosească instrumentele generației lor, nu pe ale generației noastre.”
Emisiuni marți, 12 mai 2026, 11:27

Doina Ruști: „A iubi înseamnă să afli cine ești”

Una dintre cele mai importante și apreciate scriitoare ale literaturii române contemporane, Doina Ruști revine cu un nou roman puternic și...

Doina Ruști: „A iubi înseamnă să afli cine ești”
Emisiuni luni, 11 mai 2026, 13:05

(INTERVIU) Încep evaluările naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Sergiu Enea, inspector adjunct al ISJ Iași: ”Anul acesta se pilotează itemi care vizează alfabetizarea funcțională și gândirea critică. Testele nu devin mai dificile, ci mai relevante.”

Încep evaluările naționale pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. În județul Iași, aproape 8.000 de elevi de clasa a II-a vor susține,...

(INTERVIU) Încep evaluările naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Sergiu Enea, inspector adjunct al ISJ Iași: ”Anul acesta se pilotează itemi care vizează alfabetizarea funcțională și gândirea critică. Testele nu devin mai dificile, ci mai relevante.”
Emisiuni luni, 11 mai 2026, 10:07

Rocanotherworld 2026: trei zile de muzică și atmosferă în vie, la Iași

Omul care aduce vestea: Rocanotherworld 2026 revine în iunie, la Iași, Taxi prima dată în festival. Festivalul va avea loc în perioada 19...

Rocanotherworld 2026: trei zile de muzică și atmosferă în vie, la Iași