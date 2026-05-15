(PROMO) Liviu Apetroaie, un metafizician al simplității; Valeriu Stancu, un neoromantic al postmodernismului liric – teme ale emisiunii Dialog intercultural de vineri, 15 MAI 2026, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN

Liviu Apetroaie, un metafizician al simplității; Valeriu Stancu, un neoromantic al postmodernismului liric – teme ale emisiunii Dialog intercultural de vineri, 15 MAI 2026, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Andreea Drilea, 15 mai 2026, 09:45

Stimați prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii Dialog intercultural facem vorbire despre volumele de versuri SAU NU (Junimea, Iași, 2024), de Liviu Apetroaie și Ceremonia risipirii (Știința, Chișinău, 2025), de Valeriu Stancu,volume prezentate, nu demult, în Iași.

Concret, de la prezentarea volumului SAU NU, stăm de vorbă cu autorul, cu prof. univ. dr. Ioan Alexandru Tofan și doamna profesor Dorina Apetroaie, mama poetului Liviu Apetroaie.

Anul trecut, poetului Liviu Apetroaie pentru volumul SAU NU i s-au decernat: premiul pentru Poezie al Festivalului Internațional „Grigore Vieru”, ediția a XVII-a, Iași-Chișinău; premiul „Nicolae Turtureanu” al Uniunii Scriitorilor din România (Filiala Iași) și Marele Premiu al Festivalului „Nicolae Labiș”, ediția a 57-a.

Apoi, relatăm de la prezentarea volumului Ceremonia risipirii, carte semnată de către scriitorul Valeriu Stancu, laureat al Premiului Mallarmé (Prix Mallarmé), unul dintre cele mai prestigioase premii literare de pe exuberantul tărâm al literaturii din întreaga lume.

Concret, stăm de vorbă cu autorul și cu Marius Chelaru, critic literar, cel care ne conturează o imagine a volumului semnat de către Valeriu Stancu, dar ne amintește și de Premiul Mallarmé (Prix Mallarmé), 2025, obținut de către poetul ieșean pentru volumul de poezie L’insomniaque fusil de Rimbaud (editura Éditions Phi din Luxemburg, 2024).

Stimați prieteni, în speranța că v-am stârnit interesul cu subiectele amintite, și sigur am făcut-o, nu-mi rămâne decât a vă invita diseară (vineri, 15 MAI a.c.), începând cu ora 20 și 30 de minute, alături de Radio Iași, pentru a urmări emisiunea Dialog intercultural.

Text, foto și audio: Dumitru ȘERBAN