Sezonul de încălzire s-a încheiat cu succes la Iași

Publicat de Andreea Drilea, 15 mai 2026, 10:11

Primăria Municipiului Iași, în calitate de operator al serviciului public de alimentare cu energie termică, a încheiat cu succes sezonul de încălzire 2025 – 2026. În conformitate cu prevederile legale, oprirea încălzirii se face după trei zile consecutive în care temperatura medie a aerului exterior depășește 10 grade Celsius între orele 20.00 și 6.00.

În aceste condiții, sezonul de încălzire a început pe 7 octombrie 2025 și s-a încheiat pe 4 mai 2026. Apa caldă va fi asigurată în continuare pentru toți clienții.

În sezonul de încălzire municipalitatea a facturat o cantitate de 181.398 MWh, cel mai mult în luna ianuarie 2026 (50.005 MWh).

Până în luna martie 2026 municipalitatea a avut venituri din termoficare de 72.202.530,71 lei, din care 16.297.359,56 lei de la populație, 41.699.880,69 lei de la agenții economici și 14.205.290,46 din energie electrică. În același timp, suma cu care prețul gigacaloriei a fost subvenționat pentru populație de municipalitate a fost de 34.230.319,66 lei.

Ca și iarna trecută, agentul termic este produs la CET I Tudor Vladimirescu, care funcționează pe gaz metan, în timp ce CET II Holboca, care funcționează pe cărbune, este trecut în conservare, până la dotarea cu noi instalații moderne și mai puțin poluante. În sezonul de încălzire la CET I Tudor Vladimirescu a fost consumată o cantitate de 35.983.390 metri cubi de gaz.         

Spre deosebire de alte mari orașe, care s-au confruntat cu mari probleme, de la începutul sezonului de încălzire și până în prezent furnizarea agentului termic în Municipiul Iași a fost făcută fără întreruperi și nu a fost perturbată de defecțiuni semnificative care să afecteze consumatorii.

La sistemul de termoficare centralizat sunt racordate circa 22.000 de apartamente, 171 de agenţi economici și 138 de instituţii publice, din care 81 instituții de învățământ cu 145 clădiri aferente și 10 spitale cu 27 de clădiri aferente.

Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Iași

