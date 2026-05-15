Nostalgia Apocalipsei, la ArtEast Gallery

Publicat de Andreea Drilea, 15 mai 2026, 09:54





ArtEast Gallery vă invită sâmbătă, 16 mai, de la ora 16:00 la vernisajul expoziției „Nostalgia Apocalipsei”, ce cuprinde douăzeci de lucrări de Mark Verlan, unele expuse în premieră, și curatoriată de Dana Lungu. Expoziția, realizată în cadrul Romanian Creative Week, va putea fi vizitată în perioada 16 mai – 14 iunie 2026 la spațiul ArtEast Gallery din Strada Păcurari nr. 108, Iași.

„Nostalgia Apocalipsei” reunește un număr de douăzeci de gravuri, ex libris-uri și obiecte de artist care configurează un univers coerent conceptual, profund caracteristic operei lui Mark Verlan. Pentru publicul românesc, neoavangarda lui Mark Verlan rămâne adesea dificil de înțeles, fără raportarea la contextul basarabean și post-sovietic al anilor ’90.

Dana Lungu, curatoare expoziției, mărturisește că ”Deși eu însămi am fost contemporană cu generațiile care au trăit prăbușirea Uniunii Sovietice, a Cortinei de Fier și vertijul tranziției postcomuniste, lucrările lui Verlan par să vină dintr-o logică culturală și antropologică aparte, construită pe ruinele unei istorii recente, devenite pentru autor aproape insuportabile. În plan personal, ieșirea din copilărie și adolescență este resimțită mai degrabă traumatic, iar în plan social experimentează căderea imperiului sovietic, dezintegrarea unei epoci. Ambele au dimensiunea unei apocalipse, în sensul unor sfârșituri de lume. În fața acestei realități, artistul își construiește propriul imperiu, imaginar: un teritoriu poetic, absurd, ironic și melancolic în același timp — Imperiul lui Marioka, Fiul Ploii, alter ego-ul lui Mark Verlan”.

Refugiul în propriul imperiu imaginar și într-o copilărie reinventată apar ca singura strategie posibilă de supraviețuire emoțională și spirituală. Timpul însuși este destabilizat: gravurile și serigrafiile poartă simultan date precum 1907, 1996 sau 2000, ca și cum trecutul țarist, epoca sovietică și prezentul postcomunist ar coexista într-un spațiu hibrid, suspendat între memorie și farsă. Atmosfera lucrărilor este simultan ludică și melancolică, carnavalescă și funebră.

În acest univers personal, pisicile și câinii sunt gardienii granițelor noului imperiul, globul pământesc se ofilește lent, iar visele aparțin unei civilizații scufundate, asemenea unui Titanic post-sovietic, păstrând doar o lumină de veghe undeva la ultimul etaj. Ca orice imperiu autentic, și acesta își inventează propria birocrație: timbre „La Poșta Moldova”, sigilii, ștampile, steaguri, uniforme, medalii, embleme și acte oficiale. Verlan preia limbajul solemn și rigid al aparatului sovietic pentru a-l sabota din interior. Textele care însoțesc aceste pseudo-documente oscilează între poezia involuntară, absurdul copilăresc și nonsensul deliberat. Formulele academice coexistă cu diminutive afective și fraze incoerente, construind o lume în care sensul se destramă continuu pentru a se reinventa sub forma jocului.

Expoziția propune astfel un colaj între lumi incompatibile, devenite perfect funcționale în imaginarul lui Verlan: nuduri feminine aproape academice coexistă cu cranii de tip vanitas, animale domestice mult iubite de artist, îngeri și figuri sacre, obiecte mecanice, jumătăți de valiză cu care nu vei călători niciodată, automobile GAZ abandonate într-un no man’s land înghețat, dar și Karl Marx sau Vladimir Lenin cu bărbile acoperite de zăpadă, urându-ne ironic „La mulți ani” de pe ultimele bancnote emise de un URSS muribund, sufocat de inflație și de propriile zerouri simbolice. Nimic nu este întâmplător. Toate aceste imagini compun o lume post-sovietică fragmentată, lipsită de ierarhii stabile și de autoritate supremă, cu excepția artistului însuși — un „copil mare” ludic și melancolic, conștient însă că poartă responsabilitatea memoriei istorice și afective a epocii sale.

Mark Verlan (1963-2020), născut în satul Cocieri, absolvent al Colegiului de Artă „I.E. Repin” din Chişinău (actualul Colegiu de Arte Plastice „Al. Plămădeală”) în 1987, a reprezentat Republica Moldova la Expoziția „Blood and Honey”, Viena în 2003 și la Bienala de la Veneţia în 2011. De formație grafician şi pictor, activitatea artistică a lui Mark Verlan s-a dezvoltat în forme dintre cele mai diferite și interesante, cu o creativitate debordantă. Dincolo de grafică, gravură și pictură, a realizat performance-uri reper pentru arta vizuală contemporană – „Înmormântarea păpușii Barbie” şi procesiunea publică sub numele Marioca Fiul Ploii (Chişinău, 1995) -, obiecte artistice artizanale, sculpturi, artă stradală, intervenții ad-hoc și nu în ultimul rând scrisori şi poezii.

Dana Lungu este galerist și curator la ArtEast Gallery. Studii de licență în Filosofie la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, masterat în Antropologie culturală la aceeași universitate, masterat în Teorii si Practici în Artele Vizuale, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași. Actualmente doctorand la UNAGE Iași si redactor-șef Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”. Consultant în proiecte europene pe problema minorităților și coordonator pe proiecte editoriale cu finanțare națională.

Parteneri de ospitalitate sunt Castel Mimi și Dulcinella.

Galeria ArtEast a fost înființată în 2021, cu scopul promovării artei contemporane românești. În bogata activitate expozițională de până acum și-au găsit loc deopotrivă artiști emergenți și mari personalități artistice.

Situată în Iași, galeria dezvoltă relații constante cu publicul iubitor de artă, colecționari, critici de artă, jurnaliști culturali și artiști cu diferite opțiuni stilistice.

Prin programul său, ArtEast explorează complexitatea scenei artistice, stimulând profesionalismul, autenticitatea, dialogul creativ cu tradiția și experimentul. Ea oferă astfel o perspectivă panoramică asupra artei contemporane.

Adresa de e-mail: galeria.arteast@gmail.com

Facebook ArtEast Gallery

Instagram art.east.gallery

str. Pacurari nr. 108 Iași