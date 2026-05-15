Ziua Mondială a Sănătății Ortodontice – 15 mai 2026

Publicat de Andreea Drilea, 15 mai 2026, 09:40 / actualizat: 15 mai 2026, 11:37





Pe data de 15 mai 2026, comunitatea ortodontică internațională celebrează Ziua Mondială a Sănătății Ortodontice (World Orthodontic Health Day – WOHD), inițiativă organizată anual de World Federation of Orthodontists (WFO).

Cu această ocazie, Clinica de Ortodonție și Ortopedie Dento-Facială Iași, în colaborare cu Asociația Română de Excelență în Ortodonție (AREO), organizează un eveniment dedicat promovării sănătății ortodontice și conștientizării rolului important pe care ortodonția îl are în sănătatea generală și calitatea vieții.

Activitatea se va desfășura în format hibrid, în intervalul orar 09:00 – 10:30, în Amfiteatrul „A.V. Fratu”, Clinica de Stomatologie Pediatrică „Mircea Rusu”, Str. Lăpușneanu, Iași, precum și online, reunind participanți din centre universitare din România și din Republica Moldova.

Președinta Asociației Române de Excelență în Ortodonție, prof. dr. Irina Zetu: ”În acest an, tema este „Dincolo de Dinți Drepți” pentru că ortodonția se ocupă nu doar de alinieri dentare ci de a creea zâmbete frumoase. De a crea nu doar zâmbete frumoase, ci de a ajuta în îngrijirea ortodontică a pacienților, să influențăm modul în care ei mestecă, respiră, vorbesc și zâmbesc, susținând totodată sănătatea orală, echilibrul facial, încrederea în sine și calitatea vieții pe termen lung. Iar Areo, împreună cu Asociația Română pentru Excelență în Ortodonție, împreună cu Clinica de Ortodonție și Ortopedie Dentofacială din cadrul Facultății de Medicină Dentară a Universității ”Grigore T. Popa” din Iași, urmărește să promoveze o înțelegere mai largă a sănătății ortodontice și a valoarii îngrijirii ortodontice de specialitate în România. ”

Declarație consemnată de Mona Tănase

Tema ediției 2026, „Dincolo de Dinți Drepți” („Beyond Straight Teeth”), evidențiază faptul că ortodonția înseamnă mai mult decât estetică, influențând funcții esențiale precum masticația, respirația, vorbirea, echilibrul facial și starea generală de bine.

Evenimentul va reuni coordonatori ai programelor de rezidențiat în ortodonție din toate centrele universitare din România, alături de medici rezidenți care vor transmite mesaje despre ce reprezintă ortodonția pentru noua generație de specialiști și despre impactul acestei specialități asupra pacienților și societății.

De asemenea, în cadrul acestei zile vor transmite mesaje invitați și personalități importante ale ortodonției internaționale:

* Prof. Letizia Perillo (Italia), Președinta World Federation of Orthodontists (WFO);

* Vesna-Lea Ferrer (SUA), Diplomat al American Board of Orthodontics (ABO);

* Eleftherios Terry Kaklamanos (Grecia), Președintele Federației Europene de Ortodonție(FEO);

* Vasileios F. Zymperdikas (Grecia), Președinte Societatii Balcanice a Ortodontilor( BAOS);

* Conf. Dr. Valentia Trifan (Chișinău), Șef Departament Ortodonție, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova.

Cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății Ortodontice, organizatorii încurajează cadrele universitare, medicii, studenții, rezidenții și publicul larg să se alăture acestei inițiative prin distribuirea mesajelor educaționale, promovarea importanței sănătății ortodontice și susținerea dialogului despre rolul ortodonției în sănătatea și starea generală de bine.

Prof. Dr. Irina Zetu

Președinte AREO