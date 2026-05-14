Academicianul Valeriu D. Cotea, omagiat la Iași la împlinirea centenarului nașterii

Publicat de Lucian Bălănuţă, 14 mai 2026, 18:07

Academia Română – Filiala Iași, Secția de Științe Agricole și Silvice și Centrul de Cercetări pentru Oenologie Iași organizează, mâine, 15 mai 2026, o sesiune omagială dedicată centenarului nașterii academicianului Valeriu D. Cotea. Evenimentul va avea loc pe 15 mai 2026, de la ora 11:00, în Aula Academiei Române – Filiala Iași. Manifestarea marchează împlinirea a 100 de ani de la nașterea uneia dintre personalitățile de referință ale oenologiei românești.

La eveniment vor susține alocuțiuni:

  • Academicianul Viorel Barbu, președintele Academiei Române – Filiala Iași;
  • Academicianul Marius Andruh, președintele Academiei Române;
  • Academicianul Gabriela Marinoschi, vicepreședinte al Academiei Române;
  • Academicianul Ioan Dumitrache, secretar general al Academiei Române;
  • Mihai Chirica, primarul municipiului Iași;
  • Academicianul Doru Pamfil, președintele Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca;
  • Academicianul Ioan Păun Otiman, președintele Academiei Române – Filiala Timișoara;
  • Profesorul universitar doctor Florin Stănică, membru corespondent al Academiei Române și președinte al Academiei de Științe Agricole și Silvice;
  • Profesorul universitar doctor Gerard Jităreanu, membru corespondent al Academiei Române și rector al Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași;
  • Profesorul universitar doctor, Vasile Vîntu, președintele Senatului Universității de Științele Vieții din Iași;
  • Ovidiu Gheorghe, președintele Patronatului ACDBR;
  • Cezar Genoiu, scriitor și regizor.

Amfitrionul evenimentului va fi profesorul Valeriu V. Cotea, membru corespondent al Academiei Române și coordonator al Centrului de Cercetări pentru Oenologie Iași.

Moderatorul sesiunii va fi colega noastră, Petronela Cotea Mihai, realizator al postului nostru de radio și vicepreședinte al Asociației Presei Agricole din România. Organizatorii subliniază că sesiunea omagială este dedicată contribuției academicianului Valeriu D. Cotea la dezvoltarea cercetării și învățământului agricol din România.

(FOTO afiș oficial)
