Ciprian Porumbescu In Memoriam – moment special pe 6 iunie 2026, în comuna copilăriei sale. Edilul șef al comunei Ciprian Porumbescu – Dumitru Nimițean cu Mihai Florin Pohoață la ”Pulsul Zilei” – 14.05.2026.

Vă invităm astăzi într-un cadru spiritual deosebit și anume Casa Memorială „Ciprian Porumbescu “, inaugurată în 1953 și care reconstituie pentru vizitatori, prin intermediul unor exponate autentice, reprezentând obiecte care au aparţinut familiei, o atmosferă de epocă, preponderent rustică, proprie mediului în care a trăit şi a creat întemeietorul muzicii româneşti moderne, Ciprian Porumbescu (1853-1883).

Este de altfel singura clădire care a rămas în curtea cu o livadă mare și fântână cu foișor.

Tatăl compozitorului a fost preot și primea vizite ale oamenilor învățați care treceau prin zonă și care au cântărit mult în cariera și relațiile pe care le-a avut în anii maturității.

Tot aici Ciprian Porumbescu a fost inspirat să creeze o parte dintre compozițiile sale muzicale.

Plasăm în spectrul generos al comemorării amintirii marelui nostru compozitor întâlnirea noastră cu edilul șef al comunei sucevene Ciprian Porumbescu, Dumitru Nimițean astăzi, joi, 14 mai 2026, în intervalul orar 13:25 – 13:35, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de asemenea de Mihai Florin Pohoață.

