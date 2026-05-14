Presiune scăzută la apă în zona Tătărași, în weekend, din cauza unor lucrări Delgaz Grid

Publicat de Andreea Drilea, 14 mai 2026, 10:45

În vederea efectuării unor lucrări de către Delgaz Grid la rețeaua de energie electrică, care va afecta alimentarea cu energie electrică a stației de pompare Ion Creangă, din data de sâmbătă 16 mai 2026 până duminică 17 mai 2026, în intervalul orar estimat 09.00 – 18.00, APAVITAL S.A se află în neplăcuta situație de a furniza apă potabilă cu presiune scăzută, existând posibilitatea și întreruperii furnizării apei potabile la etajele superioare ale imobilelor cu regim de înălțime mai mare de P+4, către utilizatorii domiciliați în zona Tătărași din municiupiul Iași.

La finalizarea lucrărilor, APAVITAL S.A. efectuează spălarea conductelor și a instalațiilor publice de apă afectate, iar apa rezultată este evacuată în rețeaua publică de canalizare. Operatorul nu intervine asupra instalațiilor interioare de apă ale imobilelor. În situația în care, după reluarea furnizării serviciului de alimentare cu apă, apa rămasă în instalația interioară a imobilului prezintă temporar turbiditate, se recomandă lăsarea apei să curgă la robinet timp de câteva minute, până la limpezire.

Dacă apa rămâne tulbure, vă rugăm să contactați APAVITAL S.A. pentru verificări suplimentare.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă asigurăm că aceste lucrări sunt esențiale pentru creșterea calității serviciilor publice puse la dispoziția utilizatorilor de către APAVITAL S.A.

În vederea evitării eventualelor efecte negative cauzate de lipsa apei, APAVITAL S.A. recomandă utilizatorilor afectați să-şi creeze rezerve de apă potabilă pentru perioada de întrerupere. Pentru informații suplimentare sau alte sesizări, utilizatorii pot suna la numărul de telefon 0232.969.

Serviciul Marketing și Relații cu Publicul