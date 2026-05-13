„Aici, Cinema Junior” – episodul #12. Proiectul de educație cinematografică pentru micii cinefili împlinește un an

Publicat de Andreea Drilea, 13 mai 2026, 11:30

Proiectul „Aici, Cinema Junior” celebrează un an de continuitate la Cinema Ateneu cu o nouă ediție duminică, 17 mai 2026, de la ora 13:00. Cei mici și părinții/bunicii sunt invitați să ia parte la vizionarea în premieră a filmului „Mumbo Jumbo” (regia Karsten Kiilerich) și la o discuție despre cinematografie, curaj și lumea care ne înconjoară cu actrița Cezara Fantu.

„Marcăm luna aceasta un an de Aici, Cinema Junior, un proiect prin care am reușit să transformăm sala de cinema într-un spațiu educativ și plin de magie pentru cei mici. Zâmbetele și curiozitatea lor ne confirmă că am construit o comunitate de mici cinefili în jurul marelui ecran. Credem cu tărie că educația prin film este o investiție esențială în formarea viitoarelor generații de spectatori. Le mulțumim părinților, bunicilor, dascălilor și, mai ales, copiilor pentru această călătorie frumoasă. Vă așteptăm cu același entuziasm și cu noi aventuri în anul care urmează!” – Andrei Giurgia, coordonatorul Cinema Ateneu

Filmul ediției: Mumbo Jumbo

Bilete: cinemaiasi.ro/film/mumbo-jumbo/

Preț bilet: 25 de lei

Într-o călătorie plină de aventuri, Mumbo Jumbo crește ca prin magie și devine uriaș. Acum, împreună cu cei trei prieteni ai săi, trebuie să plece într-o misiune periculoasă pentru a o găsi pe înfricoșătoarea vrăjitoare Baba Yaga și pentru a o ruga să îl facă din nou mic.

Invitat special: actrița Cezara Fantu

Cezara Fantu ciugulește povești mici de pe acoperișurile caselor, în special pe cele spuse în nopțile calde, albastre ca cerneala. Păstrează mereu pe mâini cerneala cărților și iubește labirinturile care miros a hârtie veche, praf și magie. Fură de la scriitori. Literă cu literă. Silabă cu silabă. Ceașcă cu ceașcă. În timpul liber este o mică hoinară. Transformă tot ce ia din exterior, la fel cum copacul transformă dioxidul de carbon în alte substanțe organice și oxigen.

A absolvit în 2014 Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, Secția Actorie, iar în 2016 Masterul în Artele Spectacolului la aceeași unitate de învățământ superior. Joacă și regizează piese de teatru pentru adulți și copii la Ateneul Național din Iași, iar anul trecut a fost distinsă cu premiul Cea mai bună actriță pentru interpretarea sa excepțională în spectacolul Éram și Éra (I was and He was), regizat de Ovidiu Ivan la Festivalul Internațional de Teatru pentru Tineret din Georgia (SITFY).

„Vă invit să vedem împreună filmul Mumbo Jumbo și, în același timp, să deschidem un spațiu cald de reflecție despre acceptarea de sine, relațiile cu ceilalți și felul în care ne adaptăm atunci când simțim că lumea din jur nu mai este la aceeași scară cu noi. Vom discuta despre personaje și alegerile lor, despre emoțiile pe care ni le trezesc și despre felul în care putem învăța din poveștile lor – ce ne inspiră, ce ne pune pe gânduri. Este o bucurie să stau de vorbă cu cei mici despre transformare, despre oameni și despre modul în care ne influențează spațiul în care trăim – dar, poate și mai important, despre felul în care ne transformăm noi înșine în relație cu acest spațiu. Învățăm împreună într-o lume aflată într-o continuă schimbare, atât pentru ei, cât și pentru noi, adulții.” – Cezara Fantu

Despre proiect

„Aici, Cinema Junior”, o inițiativă Cinema Ateneu Iași care marchează un an complet de ediții dedicate copiilor și părinților. Îmbină proiecțiile de film cu întâlniri educative alături de profesioniști din domeniul artistic. Proiectul cultivă gustul pentru artă, dialog și imaginație încă de la vârste fragede. După edițiile precedente, care i-au adus în fața publicului pe Ada Lupu, Olimpia Melinte, Tudor Botezatu, Codrin Dănilă, Dani Popa și Alexandra Paftală, continuăm cu aceeași misiune: să transformăm sala de cinema într-un loc magic, unde poveștile prind viață, iar copiii învață, se joacă și descoperă lumea filmului cu bucurie.