Două zile de bucurie la Iași! Pe 6 și 7 iunie, vino la De Basm – Festival de joacă și voie bună Salvați Copiii Iași, la Silk District, Calea Chișinăului 22

Publicat de Andreea Drilea, 13 mai 2026, 12:27

Hai cu familia pe aleea zmeelor! Aprinde cel mai mare candelabru, escaladează peretele vrăjit și călătorește în trenul poveștilor. Lasă copiii să afle secretele magicianului bătrân și bucură-te împreună cu ei de show-uri cu fachiri, păpuși uriașe, pirați și câte și mai câte minunății. Pe scenă te așteaptă Smiley, Feli, Trupa de Weekend, NOi Și VECHi și ARHAIC Beats. Intră pe festivaldebasm.ro și du proiectul educațional Școala Mobilă la 1000 de copii vulnerabili.

Pe 6 și 7 iunie 2026, are loc prima ediție De Basm – Festival de joacă și voie bună Salvați Copiii Iași, susținută de Silk District, prin brandul LOOM. Este un eveniment dedicat deopotrivă celor mari și celor mici, unde joaca, spectacolele și concertele devin modalități de conectare autentică între părinți și copii. Va fi cel mai mare festival de joacă în familie din Nord Estul României.

Tot mai multe studii recente arată că timpul petrecut împreună prin joc are efecte pozitive și reale asupra stării emoționale a copiilor și părinților. Joaca contribuie la dezvoltarea socio-emoțională a copilului, reduce stresul și îmbunătățește relația părinte–copil. Specialiștii subliniază că beneficiile apar mai ales atunci când părinții sunt prezenți cu adevărat în joc, oferă atenție, validare emoțională și îi lasă pe cei mici să conducă experiența. Într-o perioadă în care timpul de calitate devine tot mai greu de găsit, De Basm își propune să ofere exact acest spațiu: două zile în care familiile se reconectează prin bucurie, joacă și experiențe împărtășite.

Joacă

La Salvați Copiii Iași, joaca cu sens e pe primul loc. Fie că e vorba de jocurile clasice ale copilăriei, de trenulețul colorat sau de peretele de escaladă, toate îi așteaptă pe cei mici la joacă. Curajul și distracția merg mână în mână, la fel și râsetele și imaginația dezlănțuită. Fiecare colțișor este gândit pentru mișcare, uimire, descoperire și bucurie, astfel încât toate activitățile să devină o experiență memorabilă.

Concerte

În ambele seri, atmosfera de poveste continuă cu muzică live și artiști îndrăgiți care vor transforma De Basm într-o experiență vibrantă și plină de emoție. Pe scena principală vor urca Smiley, Feli, Trupa de Weekend, NOi Și VECHi și ARHAIC Beats.

Show-uri

Păpușile uriașe, spectacolele cu mascote, pirați și fachiri, teatrul de păpuși, toate sunt momente care merită văzute și savurate. În amfiteatru și printre participanți vor evolua: teatru cu actori și păpuși Andirino, moment artistice susținute de Soprano Music Academy, show interactiv cu mascote, spectacol cu pirați, spectacol de magie, Dance Ball Show.

Cauza caritabilă: Școala Mobilă

De Basm este organizat de Salvați Copiii Iași pentru binele copiilor vulnerabili prin proiectul educațional Școala Mobilă. Acesta este un instrument educațional ce oferă educație non-formală copiilor care au acces puțin sau deloc la educație. Acești copii trăiesc fie în zone izolate, fie în comunități care se confruntă cu sărăcie extremă. Problemele cu care se confruntă familiile lor îi împiedică să meargă la școală și îi determină să înceapă să lucreze de la vârste foarte fragede pentru a-și ajuta familiile. Pentru unii dintre ei, timpul petrecut în activitățile Școlii Mobile este singurul moment în care se pot comporta cu adevărat ca niște copii.

În fiecare an, Salvați Copiii Iași susține educațional prin Școala Mobilă 400 de copii vulnerabili, iar prin De Basm își propune să ajungă la 1000 de copii. Aceștia fac parte din comunități defavorizate din punct de vedere social și economic.

De Basm este despre copilărie, despre timp petrecut împreună și despre bucuria simplă de a crea amintiri frumoase alături de cei dragi. Două zile în care joaca devine magie, iar magia se transformă în bine pentru copiii vulnerabili..

