Muzeul Județean Botoșani organizează un atelier de cusături populare

Publicat de Andreea Drilea, 13 mai 2026, 10:26


Muzeul Județean Botoșani vă invită, în data de 16 mai 2026, începând cu ora 10.00, la ,,Atelierul de cusături”, parte a programului de pedagogie muzeală dedicat adulților.

Într-o lume în care întoarcerea la elementele de artă populară reprezintă o tendință tot mai puternic manifestată, vă propunem să pătrundeți în lumea satului românesc, a obiceiurilor și a esteticii tradiționale, transformând pânza albă într-o lucrare meșteșugită, cu puncte și cusături ornamentale, sub îndrumarea unui specialist ce vă poate transmite informații și tehnici de lucru corecte.

Taxa de participare, care include și toate materialele, este de 30 lei/persoană. Înscrierea se face la adresa de e-mail: ioanaginapoleac@gmail.com, până la data de 15 mai 2026.

Vă așteptăm la Muzeul de Etnografie Botoșani să vă relaxați și să vă bucurați de această experiență unică!

