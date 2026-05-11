Casa Ronald McDonald România: Aproape 60% dintre mamele copiilor internați în spitale raportează simptome de depresie, în timp ce 50% se confruntă cu anxietate

Publicat de Andreea Drilea, 11 mai 2026, 11:35

Fundația pentru Copii Ronald McDonald anunță tranziția către o nouă identitate vizuală și un nou nume: Casa Ronald McDonald România, reafirmându-și misiunea de a oferi familiilor servicii esențiale în cele mai grele momente, atunci când copiii lor au nevoie de îngrijiri medicale.

  • Un nou nume și o nouă identitate vizuală, aceeași misiune de a oferi familiilor servicii esențiale în cele mai grele momente, atunci când copiii lor au nevoie de îngrijiri medicale;
  • O nouă variantă de sprijin, o donație de 5 EURO lunară recurentă prin SMS cu textul FAMILIE la numărul 8835;
  • Fundația a dezvoltat și implementat programe sustenabile în comunitate, în valoare de peste 13 milioane de euro.
  • Cea mai lungă perioadă de ședere înregistrată până în prezent a fost de un an și zece luni.

București, 8 mai 2026: Aproape 60% dintre membrii familiei care au grijă de copiii internați în spitalele din România (predominant mame) raportează simptome clinic semnificative de depresie, în timp ce 50% se confruntă cu anxietate, potrivit studiului Learning from Families realizat de Universitatea din California San Francisco pentru Ronald McDonald House Global în 14 țări, printre care și România. Participanții la studiu sunt beneficiarii Caselor Ronald McDonald, iar cercetarea a fost realizată între 15 aprilie 2025 – ianuarie 2026. Studiul își propune identificarea nevoilor familiilor cazate în Case, pe perioada spitalizării copilului, precum și dificultățile cu care se confruntă la întoarcerea acasă.

Rezultatele pentru România arată că parcursul medical este îngreunat de bariere economice și emoționale severe:

  • Sănătatea mintală în prag de colaps: Aproape 60% dintre membrii familiei (predominant mame) raportează simptome clinic semnificative de depresie, în timp ce 50% se confruntă cu anxietate;
  • Povara financiară: 1 din 3 părinți a fost nevoit să renunțe la locul de muncă pentru a fi alături de copil;
  • Insecuritatea alimentară: Înainte de a ajunge la Casa Ronald McDonald, 1 din 3 părinți se confruntă cu imposibilitatea de a-și asigura mese echilibrate, neglijându-și propria sănătate pentru a direcționa toate resursele către copil;
  • Distanțe epuizante: Aproape 90% dintre familii au parcurs drumuri mai mari de 2 ore de acasă pentru a avea acces la îngrijire specializată pentru copilul lor.

„De aproape trei decenii, prin Casele Ronald McDonald transformăm spitalizarea dintr-o experiență izolată și traumatizantă într-una în care părinții se simt susținuți, conectați și îngrijiți. Rezultatele studiului Learning from Families ne confirmă că intervenția noastră, de la cazare, masa caldă zilnică până la consilierea psihologică și sprijinul oferit de echipa noastră, este esențială pentru a scuti familiile de povara financiară și emoțională. În ultimii trei ani, familiile au fost degrevate de costurile legate de cazare, mese și transport, costuri ce ar fi depășit 2,5 milioane de euro. Impactul serviciilor oferite de către fundație se traduce prin normalitate și decență într-o perioadă de criză, reducând povara financiară pentru cei 50% dintre părinți care nu își pot permite costul unei mese calde sau cei 40% care beneficiază de venit minim garantat”, a declarat Amalia Năstase, Președinte Casa Ronald McDonald România.

„Răspunsurile familiilor ne ajută să înțelegem și mai bine ceea ce au nevoie și cum îi putem sprijini și mai mult. Astfel, putem să continuăm să dezvoltăm serviciile pe care le oferim, să ne adaptăm constant și să ne extindem capacitatea de a ajuta cât mai multe familii, într-un mod cât mai eficient”, a completat Andreea Cioban, Director Executiv.

 

O nouă identitate vizuală

Fundația pentru Copii Ronald McDonald anunță tranziția către o nouă identitate vizuală și un nou nume: Casa Ronald McDonald România, reafirmându-și misiunea de a oferi familiilor servicii esențiale în cele mai grele momente, atunci când copiii lor au nevoie de îngrijiri medicale, sprijinind astfel procesul de vindecare.

