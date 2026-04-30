Evenimentul „Uzina de lumină – 127” la Palatul Culturii din Iași

Publicat de Andreea Drilea, 30 aprilie 2026, 10:18





Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, în parteneriat cu Asociația Veteranilor, organizează miercuri, 6 mai 2026, evenimentul intitulat „Uzina de lumină – 127”.

Manifestarea va avea loc la Palatul Culturii – Sala „Ștefan Procopiu”, începând cu ora 11.30, propunându-și să readucă în prim-plan momente semnificative din istoria energeticii și contribuția valoroasă a specialiștilor din acest domeniu la dezvoltarea societății moderne.

Evenimentul va reuni atât profesioniști activi, cât și veterani ai sectorului energetic din Iași și din regiunea Moldovei, oferind un cadru propice dialogului între generații și evocării principalelor etape din evoluția sistemului energetic.

„Prin astfel de inițiative, ne dorim să punem în valoare patrimoniul tehnic și să menținem vie memoria profesională a celor care au avut un rol esențial în dezvoltarea domeniului energetic”, a declarat Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” își reafirmă și de această dată rolul de promotor al valorilor științifice și tehnice, contribuind la păstrarea și valorificarea patrimoniului industrial și a memoriei profesionale.

