(AUDIO) Ministerul Educației aprobă planuri-cadru alternative pentru trei licee ieșene

Publicat de Andreea Drilea, 30 aprilie 2026, 11:32





Trei licee din județul Iași vor pilota, din anul școlar viitor, planuri-cadru alternative, alături de alte 29 de unități de învățământ din țară.

Este vorba despre Liceul Teoretic „Ion Neculce” din Iași, Liceul „Eviss” din Valea Adâncă și Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” din Pașcani. În total, Ministerul Educației a aprobat 77 de modele de planuri-cadru, iar lista rămâne deschisă pentru înscrieri până la 31 mai.

Noile planuri cadru alternative propun o schimbare de fond în organizarea educației, punând accent pe flexibilitate și pe posibilitatea ca elevii să își aleagă disciplinele de studiu. Trunchiul comun de materii obligatorii rămâne, dar oferta școlii devine mult mai variată, a declarat, în emisiunea Starea Educației, Radu Szekely, consilier onorific al ministrului Educației: ”Liceele care și-au propus aceste planuri-cadru alternative și pe care Ministerul le-a aprobat vin cu o soluție diferită pentru elevi. Nu este ceva îmbunătățit ci este ceva complet nou. Trunchiul comun, adică acele discipline obligatorii,sunt mult mai clar definite și mult mai puține ca și procent din numărul total de ore. Școala oferă un număr foarte mare de ore, din care elevii pot să aleagă minimum de care ei au nevoie pentru a absolvi liceul și a-și dezvolta competențele sau în cazul Colegiului Tehnic Unirea să obțină calificarea profesională necesară. Dincolo de ore, este vorba și de discipline. Aceste licee au inovat din perspectiva transdisciplinarității, a interdisciplinarității. Avem discipline noi și avem abordări complet noi în ceea ce privește dezvoltarea unor competențe.”

Radu Szekely, consilier onorific al ministrului Educației, susține că aceste schimbări urmăresc să răspundă mai bine nevoilor elevilor și ale comunității și să aducă mai multă relevanță în procesul de învățare.

