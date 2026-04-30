(AUDIO) Volumul: Inaugurarea Palatului de Justiție din Iași. Reflecții în presa vremii, prezentat la Iași

Publicat de Andreea Drilea, 30 aprilie 2026, 11:20

Relatăm de la prezentarea volumului – Inaugurarea Palatului de Justiție din Iași. Reflecții în presa vremii, carte semnată de către istoricii Senica Țurcanu și Cosmin Niță.

Volumul a fost prezentat în Sala Voievozilor din incinta Palatului Culturii, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul de Istorie a Moldovei, în ziua de vineri, 27 martie 2026, începând cu ora 11 și 30 de minute.

Cartea a văzut lumina tiparului anul trecut la Editura Palatul Culturii din Iași, în contextul împlinirii a 100 de ani de la inaugurarea Palatului de Justiție și Administrativ din Iași (11 octombrie 1925), edificiu simbol al orașului, cunoscut astăzi Palatul Culturii; volumul reconstituie, prin vocea epocii, atmosfera și semnificațiile unuia dintre cele mai importante momente din istoria modernă a Iașului.

Volumul a fost prezentat de către prof. univ. dr. Ioan Opriş, Universitatea „Valahia” din Târgovişte; doctor în Științe Istorice Narcis Dorin Ion, manager la Muzeul Naţional Peleș, Sinaia și prof. univ., doctor în Istorie, Laurențiu Rădvan, Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Înaintea manifestării, am invitat la dialog pe Narcis Dorin Ion, specialist în Istorie, manager al Muzeul Naţional Peleș, Sinaia.

Vă invităm să ascultați – cu mare atenție – pentru că abordăm, în exclusivitate, teme de interes cu referire atât la volumul de față, cât și la momente importante din Istoria Românilor.

În următoarele minute, invităm la dialog pe doamna Senica Țurcanu, director al Muzeului de Istorie a Moldovei, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, ce care ne zugrăvește – în exclusivitate – prin cuvânt, un tablou al acestei interesante apariții editoriale, cu accent pe principalele subiecte suprinse în cele peste 300 de pagini ale volumului.

Dragi ascultători, în cele ce urmează, de la același eveniment, invităm la dialog și pe istoricul Cosmin Niță, Muzeul de Istorie al Moldovei, Palatul Culturii, cel care alături de istoric Senica Țurcanu a semnat volumul – Inaugurarea Palatului de Justiție din Iași. Reflecții în presa vremii. Cartea a văzut lumina tiparului anul trecut la editura Palatul Culturii din Iași. Editor: Cătălin Hriban; Fotografii: Mihai Neagu.

Dragi ascultători, cu prilejul prezentării volumului – Inaugurarea Palatului de Justiție din Iași. Reflecții în presa vremii, temă a postării noastre, carte semnată de către istoricii Senica Țurcanu și Cosmin Niță, am avut prilejul să invit la dialog și pe domnul prof. univ. dr. Ioan Opriş de la Universitatea „Valahia” din Târgovişte.

Istoricul Ioan Opriș ne prezintă principalele momente (27 martie/9 aprilie 1918, unirea Basarabiei cu Regatul României; Casa Regală în perioada primei conflagrații mondiale și retragerea la Iași; Regele Ferdinand și Regina Maria, contribuții la recunoașterea Unirii etc.) din Istoria României din preajma anului 1918, teme reflectate în paginile cărții Inaugurarea Palatului de Justiție din Iași. Reflecții în presa vremii.

Pentru a vă face o părere despre volumul prezentat, se cuvine a aminti principalele capitole ale acestuia: PALATUL DE JUSTIȚIE ȘI ADMINISTATIV DIN IAȘI: ÎNCEPUTUILE UNEI CLĂDIRI SIMBOL; MARILE SERBĂRI REGALE DE LA IAȘI; CONSIDERAȚII FINALE; PERSPECTIVE JURNALISTICE.

Referitor la cele prezentate, conchidem: „Istoria ne învață multe, cu condiția să pricepem învățăturile ei” (Constantin Dobrogeanu-Gherea).

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Palatul Culturii din Iași – Complexul Muzeal Național „Moldova” (Facebook)