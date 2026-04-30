Editura Polirom la Târgul de Carte Librex Iași 2026
Publicat de Andreea Drilea, 30 aprilie 2026, 11:50
Editura Polirom participă, în perioada 6-10 mai, la Târgul de Carte Librex Iași, ediția 31, care se va desfășura la Palas Mall, Zona Atrium (Str. Palas 7A). Polirom participă cu peste 500 de titluri, toate aflate la reducere. Mai jos, programul nostru de evenimente:
Sâmbătă, 9 mai
- Ora 16:00 – Adelin Petrișor, În direct din linia întâi
Dialog cu Lucian Bălănuță
Moderatoare: Raluca Aftene
- Ora 17:00 – Daniela Zeca, Istoria romanțată a unui safari
Dialog cu Antonio Patraș
- Ora 18:00 – Lilia Calancea, Hora înfometaților
Invitați, alături de autoare: Emanuela Ilie, Olesea Munteanu
Moderatoare: Corina Giurgia
Duminică, 10 mai
- Ora 12:00 – Lucian Dan Teodorovici, Pe unde înoată urechinii
Dialog cu Antonio Patraș
Moderatoare: Raluca Aftene
- Ora 14:00 – Dan Lungu, Sub gravitaţia memoriei. Reportaje (auto)biografice
Invitați, alături de autor: Codrin Liviu Cuțitaru, Bogdan Crețu
Moderatoare: Violeta Cincu
În cadrul evenimentelor organizate sub egida Librex 2026, publicul va avea ocazia să îl întâlnească pe scriitorul și dramaturgul Matei Vișniec, invitat vineri, 8 mai, ora 14:00, la o serie de discuții dedicate literaturii pentru copii. Întâlnirea este organizată de Clubul Logos, sub coordonarea prof. Serinella Zara. Cu acest prilej vor fi prezentate mai multe titluri, printre care și volumul Klikel și furnicuțele multicolore, apărut în colecția „Junior” a Editurii Polirom. De asemenea, cititorii îl vor putea întâlni și pe scriitorul Radu Vancu, invitat duminică, 10 mai, ora 15:00, la o conferință cu tema „Frumusețea ca instrument de gândit”, în cadrul căreia va purta un dialog cu criticul și istoricul literar Antonio Patraș.