Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Editura Polirom la Târgul de Carte Librex Iași 2026

Editura Polirom la Târgul de Carte Librex Iași 2026

Publicat de Andreea Drilea, 30 aprilie 2026, 11:50

Editura Polirom participă, în perioada 6-10 mai, la Târgul de Carte Librex Iași, ediția 31, care se va desfășura la Palas Mall, Zona Atrium (Str. Palas 7A). Polirom participă cu peste 500 de titluri, toate aflate la reducere. Mai jos, programul nostru de evenimente:

Sâmbătă, 9 mai

Dialog cu Lucian Bălănuță

Moderatoare: Raluca Aftene

Dialog cu Antonio Patraș

Invitați, alături de autoare: Emanuela Ilie, Olesea Munteanu

Moderatoare: Corina Giurgia

Duminică, 10 mai

Dialog cu Antonio Patraș

Moderatoare: Raluca Aftene

Invitați, alături de autor: Codrin Liviu Cuțitaru, Bogdan Crețu

Moderatoare: Violeta Cincu

 

În cadrul evenimentelor organizate sub egida Librex 2026, publicul va avea ocazia să îl întâlnească pe scriitorul și dramaturgul Matei Vișniec, invitat vineri, 8 mai, ora 14:00, la o serie de discuții dedicate literaturii pentru copii. Întâlnirea este organizată de Clubul Logos, sub coordonarea prof. Serinella Zara. Cu acest prilej vor fi prezentate mai multe titluri, printre care și volumul Klikel și furnicuțele multicolore, apărut în colecția „Junior” a Editurii Polirom. De asemenea, cititorii îl vor putea întâlni și pe scriitorul Radu Vancu, invitat duminică, 10 mai, ora 15:00, la o conferință cu tema „Frumusețea ca instrument de gândit”, în cadrul căreia va purta un dialog cu criticul și istoricul literar Antonio Patraș.

 

Etichete:
Se încheie sezonul de încălzire 2025–2026 la Botoșani
Regional joi, 30 aprilie 2026, 08:29

Se încheie sezonul de încălzire 2025–2026 la Botoșani

Având în vedere prognoza meteorologică favorabilă și creșterea constantă a temperaturilor exterioare, atât pe timpul zilei, cât și al...

Se încheie sezonul de încălzire 2025–2026 la Botoșani
(AUDIO) Situația de la depozitul de deșeuri din Țuțora este sub control, însă monitorizarea continuă
Regional miercuri, 29 aprilie 2026, 19:37

(AUDIO) Situația de la depozitul de deșeuri din Țuțora este sub control, însă monitorizarea continuă

Situația de la depozitul de deșeuri din Țuțora este sub control, însă monitorizarea continuă.  O unitate de la ISU Iași rămâne mobilizată...

(AUDIO) Situația de la depozitul de deșeuri din Țuțora este sub control, însă monitorizarea continuă
Iaşi: Consilierii judeţeni au aprobat dotarea cu echipamente de înaltă complexitate a Spitalului de Neurochirurgie
Regional miercuri, 29 aprilie 2026, 14:50

Iaşi: Consilierii judeţeni au aprobat dotarea cu echipamente de înaltă complexitate a Spitalului de Neurochirurgie

Consilierii judeţeni au aprobat miercuri, în şedinţă ordinară, alocarea fondurilor necesare pentru achiziţia de echipamente de înaltă...

Iaşi: Consilierii judeţeni au aprobat dotarea cu echipamente de înaltă complexitate a Spitalului de Neurochirurgie
Săptămâna Europeană la UAIC, ediția a VI-a
Regional miercuri, 29 aprilie 2026, 14:47

Săptămâna Europeană la UAIC, ediția a VI-a

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) organizează, în perioada 8–15 mai 2026, cea de-a șasea ediție a evenimentului...

Săptămâna Europeană la UAIC, ediția a VI-a
Regional miercuri, 29 aprilie 2026, 14:08

Salvaţi Copiii: Sprijin umanitar pentru persoanele afectate de incendiul de la Soveja

Salvaţi Copiii România coordonează o acţiune de sprijin umanitar pentru locuitorii din satul Rucăreni, comuna Soveja, afectaţi de incendiul...

Salvaţi Copiii: Sprijin umanitar pentru persoanele afectate de incendiul de la Soveja
Regional miercuri, 29 aprilie 2026, 13:31

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași: Atelier de scriere și colaj „Mici insule de culoare”

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, prin Secția Mediere culturală, Proiecte, Marketing, cu sprijinul activ al Muzeului de Artă,...

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași: Atelier de scriere și colaj „Mici insule de culoare”
Regional miercuri, 29 aprilie 2026, 12:40

(AUDIO) IAȘI: Drumul județean Bivolari – Traian – Spineni primește finanțare prin programul ”Anghel Saligny”

Consilierii județeni de Iași au aprobat, astăzi, în unanimitate alocarea sumei de 2,5 milioane de lei, necesară pentru continuarea modernizării...

(AUDIO) IAȘI: Drumul județean Bivolari – Traian – Spineni primește finanțare prin programul ”Anghel Saligny”
Regional miercuri, 29 aprilie 2026, 12:13

Programul săptămânal al proiecțiilor de la Cinema Ateneu Iași pentru perioada 1-7 mai 2026

În această perioadă, publicul poate descoperi o selecție variată de filme, inclusiv premiere și titluri premiate internațional. Programul...

Programul săptămânal al proiecțiilor de la Cinema Ateneu Iași pentru perioada 1-7 mai 2026