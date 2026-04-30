Tribunalul Vaslui a dispus înlăturarea din dosarul Nelu Tătaru a actelor de urmărire instrumentate de DGA

Publicat de Andreea Drilea, 30 aprilie 2026, 12:18

Tribunalul Vaslui a decis, joi, excluderea mai multor acte de urmărire penală efectuate de DGA din dosarul în care fostul ministru al Sănătăţii şi preşedinte al organizaţiei PNL Vaslui, Nelu Tătaru, este cercetat pentru luare de mită.

Decizia vine după ce apărătorii lui Tătaru au invocat o dispoziţie dată anul trecut de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) care a decis că poliţiştii DGA pot fi delegaţi de procurori exclusiv la cauze care vizează angajaţi ai Ministerului Afacerilor Interne.

‘Admite în parte cererile formulate de inculpaţii T. N,, prin apărătorul ales şi Ţ.V. În temeiul art. 97 alin.2 Cod Procedură Penală, raportat la art.281 alin. 1 lit. b1 CPP cu referire la art. 102 alin. 2, 3 şi 4 CPP constată nulitatea absolută a actelor de procedură şi mijloace de probă şi dispune eliminarea fizică acestora din dosarul de urmărire penală nr. 13/12/P/2023 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi’, se arată în decizia instanţei.

Este vorba despre o ordonanţă dată de organul de urmărire penala prin care s-a dispus autorizarea folosirii în calitate de investigatori sub acoperire a unor lucrători de poliţie din cadrul D.G.A. cărora li s-au atribuit identităţile Vaida Florentin şi Dima Adina, o serie de procese verbale întocmite de către organele de poliţie judiciară din cadrul D.G.A. şi o serie de înregistrări audio şi video.

Procurorul urmează să comunice judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei, în termen de cinci zile de la comunicare.

În octombrie 2024, Nelu Tătaru, deputat de Vaslui, lider al organizaţiei PNL şi fost ministru al Sănătăţii, a fost pus sub urmărire penală de procurorii DNA într-un dosar în care este acuzat că ar fi primit mită, ca medic, sume de bani cuprinse între 100 şi 500 de lei, precum şi bunuri alimentare.

Trimis ulterior în judecată, Tătaru s-a declarat nevinovat şi a precizat că nu a condiţionat niciodată actul medical.

Fostul ministru al Sănătăţii, de profesie medic chirurg, îşi desfăşoară momentan activitatea într-un cabinet medical privat pe care l-a deschis în municipiul Huşi. AGERPRES /FOTO radioiasi.ro