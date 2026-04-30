Prima pagină » Emisiuni » Erasmus+ – o cale viabilă de cooperare internațională în educație și pentru Școala Gimnazială "Ionel Teodoreanu" din Iași! Radioreportaj de Mihai Florin Pohoață la "Pulsul Zilei" – 30.04.2026.

Proiectele europene de tip Erasmus contribuie foarte mult la dezvoltarea profesională a cadrelor didactice implicate deoarece facilitează accesul acestora la un mediu virtual de colaborare şi de schimb de experienţă, la parteneriate cu alţi profesori şi la activităţi de formare profesională, alături de colegi din diverse ţări europene.

Publicat de mihaipohoata, 30 aprilie 2026, 11:42


Prin derularea de proiecte europene, cadrele didactice au posibilitatea de a se familiariza cu sistemele de educaţie din alte ţări europene iar fiecare proiect aduce pentru profesor diverse provocări precum crearea unui mediu atractiv de învăţare, diversificarea situaţiilor de învăţare, combinarea mai multor teme şi activităţi relevante, elaborarea de material didactic adecvat.

Proiectele europene de tip Erasmus reprezintă de asemenea și un mediu autentic de învăţare şi un vast domeniu unde cadrele didactice pot învăţa prin intermediul comunicării, prin utilizarea noilor tehnologii şi prin managementul de proiect.

Totodată, proiectele oferă instrumente pedagogice care integrează noile tehnologii în procesul de învăţare, cunoaşterea ţărilor participante, posibilitatea implicării în activităţi curriculare comune, participarea profesorilor la o reţea europeană şi oportunităţi pentru dezvoltare profesională, prin colaborarea în proiecte internaţionale şi prin participarea la seminarii internaţionale de formare și schimburi de experienţă.

Proiectele europene de tip Erasmus oferă un cadru atractiv de învăţare pentru elevi şi pentru profesori dar și recunoaştere oficială şi o mai mare vizibilitate a activităţii participanţilor la nivel naţional şi european.

Elevii şi cadrele didactice au acces la un cadru activ de învăţare, la instrumente pedagogice care integrează noile tehnologii în procesul didactic iar unul dintre rezultatele vizibile şi imediate o reprezintă modificarea produsă în metodele şi tehnicile de învăţare.

Proiectele Erasmus+ pot fi considerate o contribuţie majoră la învăţământul european, în special în domeniul lingvistic şi cultural, facilitând schimbul de valori culturale şi tradiţii, educaţia europeană fiind o realitate a prezentului şi a viitorului.

Ce a însemnat vizita în Polonia, prin programul Erasmus+, pentru delegația Școlii Gimnaziale ”Ionel Teodoreanu” din Iași  aflăm prin intermediul reportajului realizat de Mihai Florin Pohoață și care este difuzat astăzi, joi, 30 aprilie 2026, în intervalul orar 13:25 – 13:45, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de asemenea de Mihai Florin Pohoață.

Surse: Erasmus+; delegația Școlii Gimnaziale ”Ionel Teodoreanu” din Iași.

