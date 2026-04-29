Reporterul Incubator, Eduard Iacob, prezent la gala aniversară a Asociației Studenților Jurnaliști
Publicat de Andreea Drilea, 29 aprilie 2026, 09:30
La mulți ani, ASJ!
Asociația Studenților Jurnaliști a marcat cei 19 ani de existență printr-o gală aniversară organizată luni, 27 aprilie, în Aula Magna a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
În cadrul evenimentului a avut loc conferința „Presa în România după ’89: între câine de pază și câine de companie”, la care a fost invitat renumitul jurnalist Cătălin Tolontan. Acesta a discutat împreună cu publicul despre libertatea presei și evoluția profesiei de jurnalist.
La eveniment a fost prezent și Eduard Iacob, reporter Incubator:
