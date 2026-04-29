Ascultă Radio România Iași Live
Puls Juridic: Când răspund penal minorii? (Partea II)

Publicat de Andreea Drilea, 29 aprilie 2026, 11:46

În România, legea stabilește condițiile în care un minor poate răspunde penal, în funcție de vârsta acestuia și de existența discernământului.

Ce măsuri educative poate dispuse instanța în cazul în care un minor a săvârșit o infracțiune și care este rolul educației și al prevenirii discutăm, în rubrica de astăzi, cu dr. în drept Lorena Tarlion, profesor asociat la Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice din cadrul Universității ”Al. I. Cuza” Iași, expert în drept penal-formator în cadrul Institutului Național al Magistraturii, membru în Consiliul Director al Asociației ”Justiție pentru Minori”.

Ascultați live ”Puls Juridic” în fiecare miercuri de la 13.30, https://www.radioiasi.ro/asculta-live/ sau pe frecvențele Radio Iași 1053 KHz AM, 90,8; 94,5 şi 96,3 MHz FM.

