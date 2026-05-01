Bacău: Investiţii în valoare de 5 milioane de euro la SJU, pentru diagnosticarea rapidă a bolilor oncologice

Publicat de Andreea Drilea, 1 mai 2026, 09:21

Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Bacău a inaugurat, joi, două investiţii în valoare de 5 milioane de euro, care sunt destinate diagnosticării rapide a bolilor oncologice.

Potrivit SJU Bacău, fondurile au fost alocate pentru înfiinţarea Laboratorului de Medicină Nucleară (PET-CT) şi dotarea cu aparatură de ultimă generaţie la Serviciul de Anatomie Patologică.

Înfiinţarea Laboratorului a presupus o investiţie de peste 18 milioane de lei, finanţată în principal prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Cel de-al doilea proiect a vizat dotarea Serviciului de Anatomie Patologică, o investiţie totală de peste 7,6 milioane de lei, finanţată prin Programul Sănătate.

‘Obiectivul general al acestor investiţii a fost creşterea gradului de accesibilitate a pacientului băcăuan la serviciile publice de sănătate, pe lângă o diagnosticare corectă şi rapidă, extrem de utilă acestuia, dar şi scutirea drumurilor pe care bolnavii le-ar fi făcut pentru realizarea unor investigaţii complexe, realizarea de biopsii, aspecte care sunt foarte necesare în diagnosticarea precoce a unor afecţiuni oncologice’, a transmis preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Bacău, Cristina Breahnă-Pravăţ.

‘Noi construim încredere, speranţă, iar această investiţie, prin care putem diagnostica tipuri complexe de cancer, într-un timp foarte scurt, va ajuta foarte mult să redăm sănătatea celor aflaţi într-un moment dificil al vieţilor lor’, a declarat şi managerul SJU Bacău, Ion-Marius Savin.

Potrivit conducerii SJU Bacău, anul trecut au fost diagnosticate 736 de cazuri noi oncologice. Agerpres/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro