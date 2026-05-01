Bacău: Investiţii în valoare de 5 milioane de euro la SJU, pentru diagnosticarea rapidă a bolilor oncologice

Bacău: Investiţii în valoare de 5 milioane de euro la SJU, pentru diagnosticarea rapidă a bolilor oncologice

Publicat de Andreea Drilea, 1 mai 2026, 09:21

Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Bacău a inaugurat, joi, două investiţii în valoare de 5 milioane de euro, care sunt destinate diagnosticării rapide a bolilor oncologice.

Potrivit SJU Bacău, fondurile au fost alocate pentru înfiinţarea Laboratorului de Medicină Nucleară (PET-CT) şi dotarea cu aparatură de ultimă generaţie la Serviciul de Anatomie Patologică.

Înfiinţarea Laboratorului a presupus o investiţie de peste 18 milioane de lei, finanţată în principal prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Cel de-al doilea proiect a vizat dotarea Serviciului de Anatomie Patologică, o investiţie totală de peste 7,6 milioane de lei, finanţată prin Programul Sănătate.

‘Obiectivul general al acestor investiţii a fost creşterea gradului de accesibilitate a pacientului băcăuan la serviciile publice de sănătate, pe lângă o diagnosticare corectă şi rapidă, extrem de utilă acestuia, dar şi scutirea drumurilor pe care bolnavii le-ar fi făcut pentru realizarea unor investigaţii complexe, realizarea de biopsii, aspecte care sunt foarte necesare în diagnosticarea precoce a unor afecţiuni oncologice’, a transmis preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Bacău, Cristina Breahnă-Pravăţ.

‘Noi construim încredere, speranţă, iar această investiţie, prin care putem diagnostica tipuri complexe de cancer, într-un timp foarte scurt, va ajuta foarte mult să redăm sănătatea celor aflaţi într-un moment dificil al vieţilor lor’, a declarat şi managerul SJU Bacău, Ion-Marius Savin.

Potrivit conducerii SJU Bacău, anul trecut au fost diagnosticate 736 de cazuri noi oncologice. Agerpres/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Colegiul Medicilor a fost sesizat după ce un medic a pus problemele de sarcină pe seama conceperii în perioada de post
Regional vineri, 1 mai 2026, 08:58

Colegiul Medicilor a fost sesizat după ce un medic a pus problemele de sarcină pe seama conceperii în perioada de post

Colegiul Medicilor din România (CMR) a fost sesizat în legătură cu declaraţiile publice formulate de un medic din specialitatea...

Colegiul Medicilor a fost sesizat după ce un medic a pus problemele de sarcină pe seama conceperii în perioada de post
(AUDIO) Urgențele medicale din Iași, asigurate non-stop în minivacanța de 1 Mai
Regional vineri, 1 mai 2026, 08:43

(AUDIO) Urgențele medicale din Iași, asigurate non-stop în minivacanța de 1 Mai

Ieșenii care au nevoie de asistență medicală în această minivacanță de 1 Mai pot apela la mai multe unități sanitare din județ care...

(AUDIO) Urgențele medicale din Iași, asigurate non-stop în minivacanța de 1 Mai
(AUDIO) Manifestările de 1 Mai de la Iași, organizate de sindicatul Companiei de Transport Public
Regional joi, 30 aprilie 2026, 18:15

(AUDIO) Manifestările de 1 Mai de la Iași, organizate de sindicatul Companiei de Transport Public

Manifestările dedicate Zilei Internaționale a Muncii din acest an, la Iași, nu vor mai fi organizate de Primăria municipiului, a anunțat edilul...

(AUDIO) Manifestările de 1 Mai de la Iași, organizate de sindicatul Companiei de Transport Public
Judeţul Bacău intră în stare de alertă în salubrizare
Regional joi, 30 aprilie 2026, 17:49

Judeţul Bacău intră în stare de alertă în salubrizare

Judeţul Bacău intră în stare de alertă în salubrizare. Decizia a fost luată de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, întrucât...

Judeţul Bacău intră în stare de alertă în salubrizare
Regional joi, 30 aprilie 2026, 17:38

(AUDIO) Florin Bucșă este noul subprefect al județului Iași

Florin Bucșă a fost numit, începând de astăzi, subprefect al județului Iași. Acesta este președinte al organizației USR Pașcani și...

(AUDIO) Florin Bucșă este noul subprefect al județului Iași
Regional joi, 30 aprilie 2026, 15:29

Asociația Surâsul Albastru aduce la Iași „Conferințele Binelui”. Invitați speciali: Grigore Leșe și Nicu Gavriluță

Asociația Asociația Surâsul Albastru anunță lansarea oficială a evenimentului caritabil „Conferințele Binelui”, care va avea loc pe 23 mai...

Asociația Surâsul Albastru aduce la Iași „Conferințele Binelui”. Invitați speciali: Grigore Leșe și Nicu Gavriluță
Regional joi, 30 aprilie 2026, 15:21

Suceava: Facultatea de Silvicultură a USV realizează un studiu privind comportamentul elanilor

Facultatea de Silvicultură din cadrul Universităţii ‘Ştefan cel Mare’ din Suceava (USV) efectuează o cercetare care are ca scop...

Suceava: Facultatea de Silvicultură a USV realizează un studiu privind comportamentul elanilor
Regional joi, 30 aprilie 2026, 15:15

Botoşani: Fetiţă de doi ani, muşcată de un câine aflat în lesă lângă stăpânul său

Un bărbat din municipiul Dorohoi este cercetat penal după ce câinele lui, pe care îl plimba în lesă, a muşcat o fetiţă de doi ani, a...

Botoşani: Fetiţă de doi ani, muşcată de un câine aflat în lesă lângă stăpânul său