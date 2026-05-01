Lege promulgată/Părinţii copiilor cu Down sau tulburări din spectrul autist – consiliere decontată de stat

Publicat de Andreea Drilea, 1 mai 2026, 09:16

Părinţii ori tutorii legali ai copiilor cu sindrom Down sau cu tulburări din spectrul autist pot beneficia de servicii de consiliere psihologică, cu decontare integrală din fondurile asigurărilor sociale de sănătate, potrivit modificărilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, promulgate joi de preşedintele Nicuşor Dan.

Legea prevede programe naţionale de sănătate curative care au drept scop asigurarea tratamentului specific în cazul bolilor cu impact major asupra sănătăţii publice, altele decât TBC şi HIV/SIDA şi transplant de organe, ţesuturi şi celule, precum şi acordarea de servicii medicale, servicii de consiliere psihologică acordate părinţilor ori tutorilor legali ai copiilor cu sindrom Down sau cu tulburări din spectrul autist, în unităţi de specialitate, servicii de îngrijiri paliative şi servicii conexe actului medical pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist.