Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Autorităţile locale vor putea accesa împrumuturi fără dobândă pentru a putea finaliza proiectele din PNRR

Autorităţile locale vor putea accesa împrumuturi fără dobândă pentru a putea finaliza proiectele din PNRR

Autorităţile locale vor putea accesa împrumuturi fără dobândă pentru a putea finaliza proiectele din PNRR

Publicat de Gabriela Rotaru, 30 aprilie 2026, 17:51

Autorităţile locale vor putea accesa împrumuturi fără dobândă printr-un mecanism de finanţare temporară pentru a putea finaliza proiectele din PNRR aflate într-un stadiu avansat de implementare.

Plăţile se vor putea face imediat către beneficiari prin intermediul Ministerului de Finanţe, a explicat ministrul interimar al muncii, Dragoş Pîslaru, după ce documentul a fost analizat astăzi în primă lectură de executiv.

Dragoş Pîslaru: Stăm prost cu plăţile care se fac pe PNRR, deci ceea ce se numeşte absorbţia efectivă, nu de la Uniunea Europeană la România, ci cum se trag banii pe proiect. Şi ceea ce a iniţiat domnul ministru de finanţe, Alexandru Nazare, este o facilitate prin care sute de primării, care au în acest moment cererile de transfer întârziate în ministere, din raţiuni de capacitate administrativă, vor putea avea această simplificare maximă şi instrument financiar să tragă banii direct ca să-şi plătească constructorii, să poată să-şi achite achiziţiile de care au nevoie, ca să putem bifa ţintele din PNRR. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
