Pensia specială non-contributivă va fi redusă cu 85% în cazul celor care vor să lucreze în continuare în sectorul public

Publicat de Gabriela Rotaru, 30 aprilie 2026, 18:30

Proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat a fost adoptat în şedinţa de guvern de astăzi.

Documentul introduce şi restricţii pentru detaşările sau transferurile bugetarilor de la o instituţie sau alta. De asemenea, pensia specială non-contributivă va fi redusă cu 85% în cazul celor care vor să lucreze în continuare în sectorul public.

Petruţa Obrejan relatează: A fost nevoie doar de trei zile pentru a aduce pe agenda guvernului un proiect care stătea ascuns în sertarele ministerului de mai multe luni, a afirmat ministrul interimar al muncii, Dragoş Pîslaru, un proiect care interzice cumulul pensiilor speciale, militare sau de serviciu cu salariul în sistemul public. Dragoş Pîslaru a precizat că acest cumul se poate, însă, realiza în mediul privat.

Dragoş Pîslaru: Dacă vor dori să rămână în activitate, vor putea să facă acest lucru, exprimându-şi opţiunea de a rămâne în activitate, dar trebuie să accepte ca pensia aceasta non-contributivă să fie redusă cu 85% pe perioada activităţii. Dacă vor alege să se retragă, evident, pensia se păstrează integral.

Proiectul de lege vine cu clarificări şi limitări şi în privinţa detaşărilor şi transferurilor, care ajunseseră un fel de sport naţional în administraţie, a mai spus Dragoş Pîslaru.

Dragoş Pîslaru: Cunoaştem cazurile cu detaşări din zonă de primărie care devine consul sau persoane care se transferă din administraţia publică locală în centrală, fără să aibă neapărat toate calităţile. Una peste alta, sunt reguli mai clare pentru reorganizarea instituţiilor, mecanisme mai eficiente pentru ocuparea posturilor vacante şi clarificarea şi limitarea acestor detaşări şi transferuri. Dacă eşti detaşat de foarte, foarte mulţi ani de zile, ar trebui deja să se ştie dacă eşti performant la locul de muncă, ca să poţi să fii transferat definitiv şi că nu are sens să mai rămână posturi ocupate şi tot felul de lucruri din acestea.

Ministrul Dragoş Pîslaru crede că, prin reglementăriile impuse de acest proiect de lege, statul ar putea face economii de peste un miliard de lei. (Raador/ FOTO AI)