Pensia specială non-contributivă va fi redusă cu 85% în cazul celor care vor să lucreze în continuare în sectorul public

Publicat de Gabriela Rotaru, 30 aprilie 2026, 18:30

Proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat a fost adoptat în şedinţa de guvern de astăzi.

Documentul introduce şi restricţii pentru detaşările sau transferurile bugetarilor de la o instituţie sau alta. De asemenea, pensia specială non-contributivă va fi redusă cu 85% în cazul celor care vor să lucreze în continuare în sectorul public.

Petruţa Obrejan relatează: A fost nevoie doar de trei zile pentru a aduce pe agenda guvernului un proiect care stătea ascuns în sertarele ministerului de mai multe luni, a afirmat ministrul interimar al muncii, Dragoş Pîslaru, un proiect care interzice cumulul pensiilor speciale, militare sau de serviciu cu salariul în sistemul public. Dragoş Pîslaru a precizat că acest cumul se poate, însă, realiza în mediul privat.

Dragoş Pîslaru: Dacă vor dori să rămână în activitate, vor putea să facă acest lucru, exprimându-şi opţiunea de a rămâne în activitate, dar trebuie să accepte ca pensia aceasta non-contributivă să fie redusă cu 85% pe perioada activităţii. Dacă vor alege să se retragă, evident, pensia se păstrează integral.

Proiectul de lege vine cu clarificări şi limitări şi în privinţa detaşărilor şi transferurilor, care ajunseseră un fel de sport naţional în administraţie, a mai spus Dragoş Pîslaru.

Dragoş Pîslaru: Cunoaştem cazurile cu detaşări din zonă de primărie care devine consul sau persoane care se transferă din administraţia publică locală în centrală, fără să aibă neapărat toate calităţile. Una peste alta, sunt reguli mai clare pentru reorganizarea instituţiilor, mecanisme mai eficiente pentru ocuparea posturilor vacante şi clarificarea şi limitarea acestor detaşări şi transferuri. Dacă eşti detaşat de foarte, foarte mulţi ani de zile, ar trebui deja să se ştie dacă eşti performant la locul de muncă, ca să poţi să fii transferat definitiv şi că nu are sens să mai rămână posturi ocupate şi tot felul de lucruri din acestea.

Ministrul Dragoş Pîslaru crede că, prin reglementăriile impuse de acest proiect de lege, statul ar putea face economii de peste un miliard de lei. (Raador/ FOTO AI)

Salvați Copiii România: Cursă contra-cronometru pentru viața nou-născuților care au nevoie de îngrijiri medicale
Naţional joi, 30 aprilie 2026, 14:01

Salvați Copiii România: Cursă contra-cronometru pentru viața nou-născuților care au nevoie de îngrijiri medicale

Cursă contra-cronometru pentru viața nou-născuților care au nevoie de îngrijiri medicale în trei spitale din București: Salvați Copiii...

Salvați Copiii România: Cursă contra-cronometru pentru viața nou-născuților care au nevoie de îngrijiri medicale
Proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la stat urmează să fie adoptat astăzi de Guvern
Naţional joi, 30 aprilie 2026, 06:35

Proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la stat urmează să fie adoptat astăzi de Guvern

Guvernul urmează să adopte, în şedinţa extraordinară de joi, proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat. Este vorba...

Proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la stat urmează să fie adoptat astăzi de Guvern
Guvern: Numărul paturilor de spital va fi redus cu 14.000 în următorii 3 ani; gradul de ocupare actual e 60 % la pacienţii cronici
Naţional joi, 30 aprilie 2026, 06:03

Guvern: Numărul paturilor de spital va fi redus cu 14.000 în următorii 3 ani; gradul de ocupare actual e 60 % la pacienţii cronici

Numărul paturilor destinate spitalizării continue va fi redus cu 14.000, etapizat, pe parcursul următorilor trei ani, conform unei hotărâri...

Guvern: Numărul paturilor de spital va fi redus cu 14.000 în următorii 3 ani; gradul de ocupare actual e 60 % la pacienţii cronici
Preşedintele Nicuşor Dan a precizat că sunt diferite scenarii posibile post-moţiune
Naţional miercuri, 29 aprilie 2026, 18:52

Preşedintele Nicuşor Dan a precizat că sunt diferite scenarii posibile post-moţiune

PSD a făcut azi un apel pentru susţinerea moţiunii de cenzură, adresat în principal liberalilor care nu ar fi de acord să-l sprijine în...

Preşedintele Nicuşor Dan a precizat că sunt diferite scenarii posibile post-moţiune
Naţional miercuri, 29 aprilie 2026, 17:40

Academicienii Gabriela Marinoschi, Wilhelm Dancă şi Nicolae-Victor Zamfir – aleşi vicepreşedinţi ai Academiei Române

Academicienii Gabriela Marinoschi, Wilhelm Dancă şi Nicolae-Victor Zamfir au fost aleşi, miercuri, vicepreşedinţi ai Academiei Române, de...

Academicienii Gabriela Marinoschi, Wilhelm Dancă şi Nicolae-Victor Zamfir – aleşi vicepreşedinţi ai Academiei Române
Naţional miercuri, 29 aprilie 2026, 17:33

Senatul a aprobat o propunere legislativă pentru susţinerea apicultorilor

Senatul a aprobat, în calitate de prim for sesizat, o propunere legislativă privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru apicultori....

Senatul a aprobat o propunere legislativă pentru susţinerea apicultorilor
Naţional miercuri, 29 aprilie 2026, 16:30

CCR a admis sesizările AUR față de numirile în consiliile de administrație ale SRR și TVR

Curtea Constituțională a admis, miercuri, sesizările depuse de Alianța pentru Unirea Românilor față de numirile din consiliile de...

CCR a admis sesizările AUR față de numirile în consiliile de administrație ale SRR și TVR
Naţional miercuri, 29 aprilie 2026, 13:45

Leul s-a depreciat, astăzi în raport cu principalele valute

Moneda naţională s-a depreciat miercuri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,1004 lei, în urcare...

Leul s-a depreciat, astăzi în raport cu principalele valute