Senatul a aprobat o propunere legislativă pentru susţinerea apicultorilor

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 aprilie 2026, 17:33

Senatul a aprobat, în calitate de prim for sesizat, o propunere legislativă privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru apicultori.

Ajutorul acordat beneficiarilor ar reprezenta contravaloarea în lei a 12 euro pe familie de albine, fără ca suma totală să depăşească 93.500 de lei.

Ajutorul de stat va permite menţinerea şi dezvoltarea stupinelor prin achiziţia de hrană în perioadele critice, dar mai ales pentru asigurarea rezervelor de iarnă. Prin acest ajutor temporar se urmăreşte modernizarea infrastructurii de procesare, inclusiv pentru polen, propolis, ceară sau lăptişor de matcă, dar şi consolidarea competitivităţii produselor apicole româneşti pe piaţa internă şi internaţională.

Maté Kovács, senator UDMR: Albinele nu înseamnă doar miere şi produse apicole, ci şi polenizare, biodiversitate şi siguranţă alimentară. În calitate de iniţiator al proiectului de lege, senatorii UDMR susţin acest demers deoarece vine în sprijinul producătorilor. Votul de astăzi este un semnal clar că parlamentul trebuie să fie alături de cei care muncesc şi produc valoare în România.

Documentul a fost susţinut şi de opoziţie, care a criticat însă cuantumul acestui ajutor financiar.

Cătălin Silegeanu, senator AUR: Statul român nu a făcut prea multe pentru apicultori, iar când a făcut, sprijinul a fost foarte puţin. Cheltuiala cu hrana albinelor în perioadele fără cules şi pentru iernare, fără de care stupina nu supraveţuieşte, nu este acoperită prin intervenţiile actuale.

Actul normativ merge acum la Camera Deputaţilor pentru votul decizional. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

