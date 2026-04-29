Lecție de solidaritate și speranță pentru care au fost acordate „Crucea Bucovinei” și Ordinul „Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou”. Apel umanitar

Sprijină și tu familia Brânză din localitatea Putna (Suceava), șase suflete rămase fără adăpost după ce locuința lor a fost distrusă de un incendiu devastator, în luna ianuarie. Cont lei: RO60 RNCB 0234 1704 5677 0001 Cont euro: RO70 RNCB 0234 1704 5677 0015

Publicat de dvlad, 29 aprilie 2026, 17:55



Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin Fundația Umanitară „Anastasie Crimca”, a lansat un apel la solidaritate către toți cei care pot contribui la refacerea unui cămin, transformând „o tragedie într-o lecție de solidaritate și speranță”, prin organizarea în data de 27 aprilie a unui concert dedicat generozității și solidarității.

Evenimentul caritabil „SĂRBĂTOAREA FAPTELOR BUNE” a avut ca scop sprijinirea familiei Brânză din localitatea Putna, șase suflete rămase fără adăpost după ce locuința lor a fost distrusă de un incendiu devastator, în luna ianuarie.

Din încredințarea Întâistătătorului eparhiei ocrotite de Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou, ocrotitorul Cetății Sucevei, Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, artiștii participanți au primit distincții eparhiale înmânate de pr. Andrei Mocanu, consilier al Sectorului Social Filantropic, promotor al evenimentului și au primit în dar icoane cu Maica Domnului și Mântuitorul Iisus Hristos și flori. Au răspuns cu generozitate apelului marii interpreți Mioara Velicu, Elisabeta Turcu Juverdeanu, Steliana Sima, Valeria Arnăutu, Brândușa Covalciuc Ciobanu, Alexandru Brădățan.

„Crucea Bucovinei” a fost conferită Surorilor Osoianu, îndrăgitele interprete de folclor din Basarabia.

Ordinul „Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou” a fost acordat doamnelor Brândușa Covalciuc Ciobanu și Cătălina Rotaru.

S-au alăturat proiectului Mihaela Apostol, artist popular și director al Fundației „Anastasie Crimca”, Remus Fandarac, interpret și director al Departamentului Pro-Vita din cadrul Sectorului Social Filantropic al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Cătălina Rotaru, arhid. Ieremia Sărmaș, Alexandra Dan, Diana Ignat și Denisa Cristinaru.

De asemenea, au fost oferite distincții de vrednicie și altor binefăcători și sprijinitori ai lucrării Bisericii, semn al prețuirii și recunoștinței pentru meritele deosebite în promovarea și susținerea valorilor creștin-ortodoxe.

Ordinul Mitropolit „Anastasie Crimca” a fost înmânat doamnei Ionela Liliana Ungureanu, iar pr. Sorin Boiciuc – preot militar în cadrul Batalionului 17 Vânători de munte, Vatra Dornei, pr. Luca Paulică – preot de caritate în cadrul Spitalului de Psihiatrie din Burdujeni, pr. Cristian Agavriloaie – preot de caritate la Spitalul Municipal Vatra Dornei și pr. Daniel Rotar – preot de caritate la Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Costâna, au primit Ordinul „Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou”.

Unul dintre momentele emoționante ale serii în care muzica autentică, portul popular și dragostea de aproapele s-au contopit în Sărbătoarea faptelor bune, a fost cuvântul de mulțumire rostit de membrii familiei Brânză, prezenți la eveniment.

Cei care doresc să susțină acest demers filantropic, dăruind din puținul sau mai multul lor, o pot face prin donații în conturile Fundației „Anastasie Crimca”, cu mențiunea „FAMILIA BRÂNZĂ”: Cont lei: RO60 RNCB 0234 1704 5677 0001

Cont euro: RO70 RNCB 0234 1704 5677 0015

Sursa: https://www.arhiepiscopiasucevei.ro/sarbatoarea-faptelor-bune-concert-caritabil-pentru-construirea-unei-case-mistuite-de-flacari/Preluat după Irina Ursachi

Felicitări doameni Brândușa Covalciuc Ciobanu și pentru activitatea neobosită de promovare a folclorului românesc prin emisiunile Radio Iași realizate în fiecare miercuri, „Un cântec pentru fiecare”

