Lecție de solidaritate și speranță pentru care au fost acordate „Crucea Bucovinei” și Ordinul „Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou”. Apel umanitar

Sprijină și tu familia Brânză din localitatea Putna (Suceava), șase suflete rămase fără adăpost după ce locuința lor a fost distrusă de un incendiu devastator, în luna ianuarie.   Cont lei: RO60 RNCB 0234 1704 5677 0001 Cont euro: RO70 RNCB 0234 1704 5677 0015

Publicat de dvlad, 29 aprilie 2026, 17:55


Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin Fundația Umanitară „Anastasie Crimca”, a lansat un apel la solidaritate către toți cei care pot contribui la refacerea unui cămin, transformând „o tragedie într-o lecție de solidaritate și speranță”, prin organizarea în data de 27 aprilie a  unui concert dedicat generozității și solidarității.

Evenimentul caritabil „SĂRBĂTOAREA FAPTELOR BUNE” a avut ca scop sprijinirea familiei Brânză din localitatea Putna, șase suflete rămase fără adăpost după ce locuința lor a fost distrusă de un incendiu devastator, în luna ianuarie.

Din încredințarea Întâistătătorului eparhiei ocrotite de Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou, ocrotitorul Cetății Sucevei, Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, artiștii participanți au primit distincții eparhiale înmânate de pr. Andrei Mocanu, consilier al Sectorului Social Filantropic, promotor al evenimentului și au primit în dar icoane cu Maica Domnului și Mântuitorul Iisus Hristos și flori. Au răspuns cu generozitate apelului marii interpreți Mioara Velicu, Elisabeta Turcu Juverdeanu, Steliana Sima, Valeria Arnăutu, Brândușa Covalciuc Ciobanu, Alexandru Brădățan.

„Crucea Bucovinei” a fost conferită Surorilor Osoianu, îndrăgitele interprete de folclor din Basarabia.

Ordinul „Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou” a fost acordat doamnelor Brândușa Covalciuc Ciobanu și Cătălina Rotaru.

S-au alăturat proiectului Mihaela Apostol, artist popular și director al Fundației „Anastasie Crimca”, Remus Fandarac, interpret și director al Departamentului Pro-Vita din cadrul Sectorului Social Filantropic al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Cătălina Rotaru, arhid. Ieremia Sărmaș, Alexandra Dan, Diana Ignat și Denisa Cristinaru.

De asemenea, au fost oferite distincții de vrednicie și altor binefăcători și sprijinitori ai lucrării Bisericii, semn al prețuirii și recunoștinței pentru meritele deosebite în promovarea și susținerea valorilor creștin-ortodoxe.

Ordinul Mitropolit „Anastasie Crimca” a fost înmânat doamnei Ionela Liliana Ungureanu, iar pr. Sorin Boiciuc – preot militar în cadrul Batalionului 17 Vânători de munte, Vatra Dornei, pr. Luca Paulică – preot de caritate în cadrul Spitalului de Psihiatrie din Burdujeni, pr. Cristian Agavriloaie – preot de caritate la Spitalul Municipal Vatra Dornei și pr. Daniel Rotar – preot de caritate la Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Costâna, au primit Ordinul „Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou”.

Unul dintre momentele emoționante ale serii în care muzica autentică, portul popular și dragostea de aproapele s-au contopit în Sărbătoarea faptelor bune, a fost cuvântul de mulțumire rostit de membrii familiei Brânză, prezenți la eveniment.

Cei care doresc să susțină acest demers filantropic, dăruind din puținul sau mai multul lor, o pot face prin donații în conturile Fundației „Anastasie Crimca”, cu mențiunea „FAMILIA BRÂNZĂ”: Cont lei: RO60 RNCB 0234 1704 5677 0001
Cont euro: RO70 RNCB 0234 1704 5677 0015

 

Sursa: https://www.arhiepiscopiasucevei.ro/sarbatoarea-faptelor-bune-concert-caritabil-pentru-construirea-unei-case-mistuite-de-flacari/Preluat după Irina Ursachi

Felicitări doameni Brândușa Covalciuc Ciobanu și pentru activitatea neobosită de promovare a folclorului românesc prin emisiunile Radio Iași realizate în fiecare miercuri, „Un cântec pentru fiecare”

Dăruind, vei dobândi

26 aprilie, 18:03-20:00 Acordeonistul Radu Rățoi, „Il Fenomeno", în concert la Iași – la Univers Muzical cu Daniela Vlad
Evenimente Radio Iaşi joi, 23 aprilie 2026, 21:44

26 aprilie, 18:03-20:00 Acordeonistul Radu Rățoi, „Il Fenomeno”, în concert la Iași – la Univers Muzical cu Daniela Vlad

Am plecat euforici de la Concertul „Il Fenomeno” al acordeonistului Radu Rățoi. Nu, nu din cauza vinului oferit în pauză, ci după energia...

26 aprilie, 18:03-20:00 Acordeonistul Radu Rățoi, „Il Fenomeno”, în concert la Iași – la Univers Muzical cu Daniela Vlad
Profesorul și muzicologul Mihail Cozmei, la „începătura” vieții veșnice
Evenimente Radio Iaşi marți, 14 aprilie 2026, 18:21

Profesorul și muzicologul Mihail Cozmei, la „începătura” vieții veșnice

HRISTOS A ÎNVIAT! În noaptea Învierii se prăznuiește „omorârea morţii, sfărâmarea iadului şi începătura altei vieţi, veşnice”...

Profesorul și muzicologul Mihail Cozmei, la „începătura” vieții veșnice
Iași, 3 aprilie, 19:00 Concert simfonic cu Valentin Șerban solist, Gheorghe Costin dirijor
Evenimente Radio Iaşi joi, 2 aprilie 2026, 20:29

Iași, 3 aprilie, 19:00 Concert simfonic cu Valentin Șerban solist, Gheorghe Costin dirijor

VINERI, 03 aprilie 2026, începând cu ora 19:00, iubitorii muzicii clasice sunt invitați la un eveniment deosebit, care va avea loc la Casa de...

Iași, 3 aprilie, 19:00 Concert simfonic cu Valentin Șerban solist, Gheorghe Costin dirijor
(VIDEO LIVE) Siret: Concert de pricesne – Urcuș spre Înviere
Evenimente Radio Iaşi miercuri, 1 aprilie 2026, 14:11

(VIDEO LIVE) Siret: Concert de pricesne – Urcuș spre Înviere

Iustina Irimia – O fată din Botoșani căreia îi place să creadă că aduce vara, sortită unei firi joviale, probabil, datorită nașterii...

(VIDEO LIVE) Siret: Concert de pricesne – Urcuș spre Înviere
Evenimente Radio Iaşi marți, 31 martie 2026, 16:03

Iași, 1 aprilie, 15:00, Radio Iași vă invită la Vernisajul expoziției  „ÎNGERI ȘI CULOARE”

Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Vasile cel Mare” din Iași ne aduce în atenție Expoziția de icoane, miniaturi, grafică și picturi ale...

Iași, 1 aprilie, 15:00, Radio Iași vă invită la Vernisajul expoziției  „ÎNGERI ȘI CULOARE”
Evenimente Radio Iaşi miercuri, 25 martie 2026, 14:29

Festivalului Internațional de Muzică Ușoară pentru Copii și Tineri „VOCI DE ÎNGERI” – Suceava 2026

În acest weekend, la Suceava, suntem întâmpinați de copii minunați, voci de îngeri și multă bucurie! Pe pagina de facebook Radio Iaşi și pe...

Festivalului Internațional de Muzică Ușoară pentru Copii și Tineri „VOCI DE ÎNGERI” – Suceava 2026
Evenimente Radio Iaşi vineri, 20 martie 2026, 12:24

Concert extraordinar „Cântec șoptit”

Primul spectacol va fi pe 26 martie, de la ora 19:00, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Piatra Neamț. Al doilea spectacol va fi pe 27 martie,...

Concert extraordinar „Cântec șoptit”
Evenimente Radio Iaşi joi, 19 martie 2026, 18:30

IAŞI: 20-21 martie, COLOCVIUL NAŢIONAL DE MUZICOLOGIE EDIȚIA XXVIII

Vineri, 20 martie 2026, de la ora 16.30, Sala Eduard Caudella (str. Cuza Vodă nr. 29) FESTIVITATEA DE DESCHIDERE Va include prezentarea volumului...

IAŞI: 20-21 martie, COLOCVIUL NAŢIONAL DE MUZICOLOGIE EDIȚIA XXVIII