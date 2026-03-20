Concert extraordinar „Cântec șoptit”

Muzica folk se ascultă în întreaga Moldovă! Radio Iași vă recomandă concertul itinerant „Cântec șoptit” susținut de Mircea Rusu Band, Alexandra Ungureanu, Poesis, Jul Baldovin, Cătălin Stepa, Adrian Bezna și Sorin Poclitaru.

Publicat de Iuliana Bubuianu, 20 martie 2026, 12:24



Primul spectacol va fi pe 26 martie, de la ora 19:00, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Piatra Neamț.

Al doilea spectacol va fi pe 27 martie, tot de la ora 19:00, la Casa de Cultură din Gura Humorului.

Al treilea spectacol din zona Moldovei va avea loc la Casa de Cultură a Studenților din Iași, pe 28 martie, ora 19:30.

Biletele pot fi achiziționate de pe AmBilet.ro

Concertul itinerant „Cântec șoptit” – un eveniment recomandat de Radio Iași!