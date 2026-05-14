(AUDIO) Vești bune pentru fluidizarea traficului din județul Iași!

Publicat de Andreea Drilea, 14 mai 2026, 12:41

Vești bune pentru fluidizarea traficului din județul Iași!

Studiile de fezabilitate pentru două obiective rutiere strategice au fost predate oficial Consiliului Județean.

Este vorba despre centura ocolitoare a orașului Podu Iloaiei și șoseaua de legătură dintre capătul cartierului Dacia și rondul Uricani.

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, anunță că procedurile avansează rapid pentru primul proiect, licitația fiind programată chiar pentru zilele următoare.

În schimb, proiectul șoselei Dacia-Uricani mai are de așteptat. Documentația actuală este incompletă, iar oficialii județeni vor relua discuțiile cu reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași pentru remedierea problemelor, a precizat Costel Alexe:

”Costel Alexe: Pe 5 martie 2026 Consiliul Județean Iași prin ADI Iași Infrastructură, a preluat cele două proiecte, Centura de la Podul Iloaiei și Centura Capăt Dacia – Uricani. În momentul de față, săptămâna viitoare va fi scoasă la licitație proiectarea și execuția pentru Centura de la Podul Iloaie, urmând ca pentru Centura de la Capăt Dația – Uricani, colegii de la Iași Infrastructură să poarte în continuare discuția cu cei de la DRDP pentru că proiectul a fost predat incomplet.

Reporter: Ce mai trebuie făcut la acest proiect pentru a fi completat și ce lipsește?

Costel Alexe: Iași Infrastructură poartă corespondența cu Primăria Municipiului Iași și Primăria Miroslava pentru niște suprafețe care, practic, traversează cele două comunități acest sector de centură cu speranța că cei de la DRDP în baza contractului pe care îl au vor fi mai fermi cu proiectantul, cu cei de LV Construct, pentru că mi se pare inadmisibil un proiect atât de important să fie tergiversat atâția ani. Culmea, Consiliul Județean având o colaborare mult mai bună cu cei de la LV Construct, care sunt niște proiectanți de la Cluj. Pe sectoare de drum județean s-au mișcat mult mai bine, dar și colegii din Consiliul Județean, s-au comportat cu mult mai mult profesionalism.”

Dincolo de aceste amânări, ambele proiecte sunt vitale pentru conectarea cu viitoarea rețea de autostrăzi a Moldovei, după cum explică directorul Agenției de Dezvoltare Intercomunitară Iași Infrastructură, Lucian Lupu.

Noua șosea dintre capăt Dacia și rond Uricani va avea o lungime totală de aproape 9 kilometri și va asigura o descărcare rapidă a traficului din municipiul Iași. Lucian Lupu: ”În cazul centurii de la Podu Iloaiei sau drumul de conectivitate dintre DN28 și Autostrada A8, cum este ea prevăzută în documentație, am preluat de la DRDP Iași studiul de fezabilitate pe 5 martie 2026. Acum finalizăm caietul de sarcini și săptămâna viitoare sper să ne ajute Dumnezeu să începem procedura de atribuire în SEAP. Valoarea proiectului este de aproximativ 141 milioane de lei. Termenul de execuție fiind de 12 luni, cred că este realizabil, nu este un proiect foarte complex.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)