(AUDIO) Romanian Creative Week începe astăzi la Iași cu peste 700 de evenimente

Publicat de Andreea Drilea, 13 mai 2026, 12:06

Iașul devine de astăzi, timp de 12 zile, capitala creativității românești.

Ediția din acest an a Romanian Creative Week aduce în Capitala Moldovei un maraton impresionant de peste 700 de evenimente, structurate pe opt piloni tematici.

Directorul manifestării, Cătălin Alionte, a declarat că la ediția din acest an, inteligența artificială este abordată ca o temă centrală, evidențiind impactul acesteia asupra industriilor creative. În total, vor fi vernisate 42 de expoziții a mai spus Cătălin Alionte: ”Ne concentrăm foarte mult pe tot ce înseamnă inovație și digital, inteligență artificială și toate implicațiile pe care le are în zona de artă, de creativitate și cum poate fi folosit ca un tool de către toți creatorii.

Reporter: În momentul de față, inteligența artificială este folosită pe o scară tot mai mare. Va fi în detrimentul culturii și a producțiilor private din domeniu?

Cătălin Alionte: Exact asta încercăm să arătăm, că inteligența artificială poate fi un instrument foarte bun de dezvoltare în zona de industrii creative și nu care să înlocuiască creatorii, ci doar să-i ajute. Avem invitați și din America și din Mexic care folosesc inteligență artificială pentru a-și dezvolta creațiile și o să vedem aplicat exact cum funcționează asta. Avem niște conferințe dedicate acestor subiecte care sunt săptămâna viitoare în Palatul Culturii.”

Publicul se va putea bucura de activități atât în spații închise consacrate, precum Palatul Culturii, Palatul Braunstein, Muzeul Unirii sau Casa Muzeelor, cât și în aer liber.

Zonele pietonale Ștefan cel Mare și Alexandru Lăpușneanu, dar și Bulevardul Carol I vor găzdui performance-uri și instalații urbane pe parcursul celor aproape două săptămâni de festival.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO eveniment)

