A fost adoptat bugetul județului Iași

12 mai 2026, 15:20


Bugetul Județului Iași a fost votat astăzi în unanimitate, după ce toate amendamentele partidelor politice au primit undă verde.

Este un buget de peste 1,8 miliarde de lei axat pe investiții în infrastructură, sănătate și cultură.

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a precizat că față de anul trecut, bugetul este mai mare cu 7% și mizează masiv pe modernizarea drumurilor județene, capitol unde au fost alocate 400 de milioane de lei.

Printre priorități se numără lărgirea la patru benzi a drumului spre Centura Iașiului și o nouă cale de acces către Aeroport prin Rediu-Aldei.

Autoritățile au prevăzut bani și pentru achiziționarea sediului Maternității „Elena Doamna”, în timp ce în plan cultural vor continua lucrările la Filarmonică.

Totuși, Centrul Expozițional Moldova rămâne, momentan, fără finanțare pentru modernizare. Costel Alexe:

Opoziția și-a impus și ea punctele de vedere: PSD a obținut fonduri pentru centura orașului Podu Iloaiei și spitale, PMP a propus un departament de coordonare medicală, în timp ce AUR a cerut eliminarea drumurilor de pământ din județ și o strategie de dezvoltare a sportului de masa și de performanță.

Deși veniturile sunt generoase, cheltuielile programate lasă în urmă un deficit bugetar de aproape 50 de milioane de euro, a transmis redactorul nostrum, Constantin Mihai.

Preşedintele Nicuşor Dan va deschide Forumul de Securitate la Marea Neagră şi Balcani
Preşedintele Nicuşor Dan va deschide în scurt timp Forumul de Securitate la Marea Neagră şi Balcani, care reuneşte în capitala României...

