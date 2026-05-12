METEO: Cod galben de intensificări ale vântului, vijelii, grindină, averse torențiale, descărcări electrice
Publicat de Andreea Drilea, 12 mai 2026, 10:17
|Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
|Ziua/luna/anul: 12-05-2026
|Ora : 10:00
|Nr. mesajului:1
|Intervalul : conform textelor;
Zonele afectate : conform textelor și hărții;
Fenomene : conform textelor;
Mesaj :
INFORMARE METEOROLOGICĂ
Marți (12 mai) valorile de temperatură vor scădea accentuat în vestul și în nord-vestul țării, apoi și în restul teritoriului, astfel încât vremea va deveni mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. La munte, în zona de creastă, vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 12 mai, ora 10 – 12 mai, ora 22
Fenomene vizate:intensificări ale vântului, vijelii, grindină, averse torențiale, descărcări electrice
Zone afectate: Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și zona de munte
În Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și în zona de munte, vremea va fi instabilă. Vor fi intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (rafale de 50…60 km/h și izolat de 70…90 km/h), grindină și averse torențiale însoțite de descărcări electrice. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat de 30…40 l/mp.
Tipul mesajului : Atenționare meteorologică