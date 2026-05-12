METEO: Cod galben de intensificări ale vântului, vijelii, grindină, averse torențiale, descărcări electrice 

Mesaj : INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 12 mai, ora 10 – 14 mai, ora 10

Fenomene vizate: răcire accentuată; lapoviță și ninsoare pe crestele montane

Zone afectate: conform textului Marți (12 mai) valorile de temperatură vor scădea accentuat în vestul și în nord-vestul țării, apoi și în restul teritoriului, astfel încât vremea va deveni mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. La munte, în zona de creastă, vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN Interval de valabilitate: 12 mai, ora 10 – 12 mai, ora 22 Fenomene vizate:intensificări ale vântului, vijelii, grindină, averse torențiale, descărcări electrice Zone afectate: Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și zona de munte În Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și în zona de munte, vremea va fi instabilă. Vor fi intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (rafale de 50…60 km/h și izolat de 70…90 km/h), grindină și averse torențiale însoțite de descărcări electrice. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat de 30…40 l/mp.