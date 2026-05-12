METEO: Cod galben de intensificări ale vântului, vijelii, grindină, averse torențiale, descărcări electrice 

Publicat de Andreea Drilea, 12 mai 2026, 10:17

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 12-05-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1
Intervalul : conform textelor;
Zonele afectate : conform textelor și hărții;
Fenomene : conform textelor;
Mesaj :

INFORMARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 12 mai, ora 10 – 14 mai, ora 10
Fenomene vizate: răcire accentuată; lapoviță și ninsoare pe crestele montane
Zone afectate: conform textului

         Marți (12 mai) valorile de temperatură vor scădea accentuat în vestul și în nord-vestul țării, apoi și în restul teritoriului, astfel încât vremea va deveni mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. La munte, în zona de creastă, vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare

 

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 12 mai, ora 10 – 12 mai, ora 22

Fenomene vizate:intensificări ale vântului, vijelii, grindină, averse torențiale, descărcări electrice 

Zone afectate: Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și zona de munte

 

         În Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și în zona de munte, vremea va fi instabilă. Vor fi intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (rafale de 50…60 km/h și izolat de 70…90 km/h), grindină și averse torențiale însoțite de descărcări electrice. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat de 30…40 l/mp.

 
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 12-05-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:2
Intervalul : conform textului;
Zonele afectate : conform textului și hărții;
Fenomene : conform textului;
Mesaj :

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 12 mai, ora 22 – 13 mai, ora 10
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: Crișana, Banat, Oltenia, vestul, centrul și sudul Munteniei, sudul Dobrogei, vestul Transilvaniei

         În Crișana, Banat, Oltenia, vestul, centrul și sudul Munteniei, sudul Dobrogei și vestul Transilvaniei vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat de 80 km/h.
Tipul mesajului : Atenționare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 12-05-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:3
Intervalul : conform textului;
Zonele afectate : conform textului și hărții;
Fenomene : conform textului;
Mesaj :

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 12 mai, ora 22 – 13 mai, ora 10
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectateOltenia, vestul și sudul Munteniei și sudul Dobrogei

În Oltenia, vestul și sudul Munteniei și sudul Dobrogei, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat de 80 km/h.
