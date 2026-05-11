Inspecţia Muncii: Amendă de un milion de lei, aplicată unui transportator alternativ din Galaţi

Un angajator din judeţul Galaţi a fost amendat cu un milion de lei pentru muncă ”la negru”, după ce inspectorii de muncă au identificat 127 de persoane care prestau activitate de ride-sharing fără contract individual de muncă, a anunţat, luni, Inspecţia Muncii.

‘Inspecţia Muncii intervine ferm în sectorul transportului alternativ pentru a stopa practicile abuzive, aplicând sancţiunea maximă de 1.000.000 de lei unui angajator din judeţul Galaţi. Ce au descoperit inspectorii ITM Galaţi: 127 de persoane prestau activitate de ride-sharing fără contract individual de muncă. Deşi figura în evidenţe cu doar 7 angajaţi, societatea gestiona o flotă impresionantă de şoferi ‘invizibili’ pentru sistemul de protecţie socială’, se arată într-un comunicat al instituţiei.

Controlul a vizat perioada octombrie 2025 – martie 2026 şi a fost declanşat de o petiţie.

În ceea ce priveşte colaborarea cu platformele, în timp ce Bolt Service RO a oferit datele necesare pentru identificarea activităţii reale, Uber România nu a dat curs solicitărilor transmise de inspectorii de muncă până la acest moment.

‘Această sancţiune record subliniază determinarea instituţiei noastre de a interveni prompt atunci când sunt eludate obligaţiile fundamentale faţă de angajaţi. Munca nedeclarată privează lucrătorii de drepturile lor esenţiale şi creează un dezechilibru concurenţial pe piaţa muncii. Inspectorii de muncă vor continua să utilizeze toate mecanismele de verificare pentru a asigura respectarea strictă a normelor de angajare’, a declarat Mihai Uca, inspector general de stat adjunct, în comunicat.

Reprezentanţii instituţiei subliniază că munca nedeclarată ‘nu este doar o cifră într-un raport’, ci ea înseamnă lipsa protecţiei medicale pentru şoferi, lipsa vechimii în muncă şi a contribuţiilor la pensie, concurenţă neloială faţă de operatorii care respectă legea şi plătesc taxe.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro)