Concursul de matematică ”Acolada” își așteaptă concurenții pe 6 iunie 2026, la Bogdănești, jud. Suceava. Profesorul de matematică Vasile Solcanu cu Mihai Florin Pohoață la ”Pulsul Zilei” – 12.05.2026.

Concursul de matematică ”Acolada” își așteaptă concurenții pe 6 iunie 2026, la Bogdănești, județul Suceava, fiind ajuns la cea de-a XIX-a ediție și rămânând destinat elevilor pasionați de matematică din mediul rural.

Publicat de mihaipohoata, 12 mai 2026, 13:18


Elevii români continuă să obțină rezultate excepționale, demonstrând performanță înaltă la matematică prin rezultatele lor meritorii și  la diverse competiții internaționale și naționale.

Pasiunea pentru matematică este o călătorie intelectuală profundă, bazată pe curiozitate, logică și perseverență, care transformă algoritmi arizi în instrumente esențiale de înțelegere a lumii.

Un călăuzitor al destinelor elevilor pasionați de matematică din Bogdănești județul Suceava este respectatul și apreciatul profesor de matematică Vasile Solcanu pe care l-am intervievat într-un moment de mare bucurie dar și în plină pregătire a ediției a XIX-a a concursului de matematică ”Acolada” destinat elevilor din mediul rural și care ne oferă detalii astăzi, marți, 12 mai 2026, în intervalul orar 13:25 – 13:45, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de asemenea de Mihai Florin Pohoață.

Sursă: profesorul de matematică Vasile Solcanu.

