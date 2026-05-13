INS: Curentul, chiriile şi motorina conduc topul scumpirilor în aprilie

Publicat de Andreea Drilea, 13 mai 2026, 10:09

Rata anuală a inflaţiei a ajuns la 10,71% în aprilie 2026, cele mai mari creşteri de preţuri fiind înregistrate la energia electrică (+54,18%), chirii (+43,78%), motorină (+32,68%), benzină (+22,42%) şi cafea (+21,76%), în timp ce serviciile au consemnat cea mai rapidă dinamică anuală, de 13,04%, conform datelor Institutului Naţional de Statistică.

‘În luna aprilie 2026, rata anuală a inflaţiei atinge 10,7%. După opt luni de creştere la valori de peste 9%, în aprilie 2026 inflaţia anuală atinge pragul de 10,7%. Astfel, în aprilie rata anuală a inflaţiei, comparativ cu luna similară a anului precedent, a fost 10,71%, cele mai mari creşteri de preţuri înregistrându-se la servicii, 13,04%. În acelaşi interval de timp, preţurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 12,02%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 7,39%’, se arată în analiza INS.

Potrivit sursei citate, la alimente, cele mai mari majorări de preţuri s-au menţinut şi în acest interval tot la cafea, preţul acesteia majorându-se cu 21,76%. Ouăle se află pe locul secund cu o creştere a preţurilor de 14,78%, în timp ce carnea de bovine s-a scumpit cu 12,24%. Preţurile din grupa produselor din zahăr, produse zaharoase şi miere de albine au crescut cu 11,09%. Alte creşteri semnificative se constată şi la laptele de vacă, 10,97%, la pâine, 8,96%, şi la fructe proaspete, 11,77%, în timp ce carnea de pasăre s-a scumpit cu 7,04%. În categoria băuturi alcoolice, preţul berii s-a majorat, în ultimul an, cu 8,04%, iar cel al vinului cu 7,02%.

O altă majorare importantă a tarifelor se constată şi la peştele proaspăt (7,93%), la ulei (6%), la citrice (7,38%), iar brânza de vacă este mai scumpă cu 6,52%. Există şi reduceri de preţ în aprilie comparativ cu aprilie 2025 la unele produse alimentare cum ar fi la cartofi (-11,70%), fasole boabe şi alte leguminoase (-4,33%), făină (-4,38%) şi mălai (-3,06%).

Dintre mărfurile nealimentare, cele mai însemnate creşteri din aprilie continuă să se menţină cele ale tarifului energiei electrice, care s-a majorat cu 54,18%, după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea preţurilor energiei electrice.

Alte majorări ale tarifelor în această categorie au mai fost consemnate la combustibili, şi anume la benzină, cu 22,42%, şi la motorină, cu 32,68%. Energia termică s-a scumpit cu 10,7%, cărţile, ziarele, revistele cu 10,37%, detergenţii cu 9,45%, tutunul şi ţigările cu 7,42%. Nu în ultimul rând, şi medicamentele şi-au majorat preţurile în aprilie cu 4,37%, iar articolele de igienă şi cosmeticele s-au scumpit cu 6,5%. În perioada aprilie 2026 – aprilie 2025, preţul gazelor a crescut cu 6,38%.

În categoria serviciilor, cele mai mari creşteri de preţuri în aprilie 2026 comparativ cu luna similară din 2025 s-au consemnat la chirii, acestea majorându-se cu 43,78%, urmate cele de igienă şi cosmetică, cu 15,07%, şi cele de apă, canal şi salubritate, cu 15,05%. Alte creşteri însemnate în această categorie, pe parcursul unui an, s-au înregistrat la serviciile de reparaţii auto, 14,65%, serviciile de confecţionat şi reparat încălţăminte şi îmbrăcăminte, 14,66%.

În acelaşi timp, asistenţa medicală a devenit mai scumpă cu 12,61%, în transportul urban s-a majorat tariful cu 8,56%, iar în cel interurban rutier cu 11,11%.

Singura scădere de preţ în această categorie continuă să fie înregistrată în cazul tarifelor serviciilor aeriene, care s-au diminuat faţă de anul anterior la perioadă cu 4,69%. Comparativ cu luna martie 2026 însă, tariful transportului aerian s-a majorat cu 27,58%, în special ca urmare a majorării tarifelor la combustibili.

Tarifele serviciilor poştale, care îşi reduseseră cotele în lunile anterioare, în aprilie 2026, faţă de luna similară din 2025, s-au majorat cu 9,92%.

