Proiectul internațional „Unlearning the Book” ajunge Ia Iași: Muzeul „Poni-Cernătescu” găzduiește un workshop dedicat explorării unor modalități artistice contemporare de „lecturare” a cărții

14 mai 2026





Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, prin Muzeul „Poni–Cernătescu”, alături de Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin Facultatea de Psihologie și Științele Educației, se alătură proiectului internațional „Unlearning the Book” – o inițiativă artistică interdisciplinară ce redefinește conceptul de „carte” prin utilizarea de materiale textile reciclate, storytelling, performance și practici colaborative.

Inițiat în Bangladesh, proiectul „Unlearning the Book” propune o reinterpretare contemporană a cărții, văzută nu ca obiect static, ci ca spațiu viu al memoriei, oralității și colaborării. Inspirat de tradițiile sud-asiatice, proiectul transformă textilele reciclate în suport artistic și narativ, explorând relația dintre patrimoniu, storytelling și practicile colaborative contemporane. Prima etapă a reunit la Dhaka 27 de artiști multidisciplinari, iar proiectul continuă acum în România, urmând să fie dezvoltat și în alte contexte culturale europene..

Programul poiectului include:

open call-uri adresate studenților și artiștilor din domeniile artelor vizuale, arhitecturii, cinematografiei, performance-ului și practicilor interdisciplinare;

workshop-uri dedicate storytelling-ului, procesului de „dezvățare” și reutilizării textilelor ca limbaj artistic și narativ;

sesiuni de brainstorming și creație colaborativă;

realizarea unor forme alternative de „carte” – obiecte textile, suluri, arhive tactile și structuri experimentale;

sesiuni de lectură performativă și intervenții artistice.

Ediția de la Iași se va desfășura pe durata a 4 săptămâni și va include două săptămâni dedicate producției artistice și alte două săptămâni rezervate expoziției colective finale, reunind studenți într-un amplu proces experimental de creație, ce explorează relația dintre memorie, patrimoniu cultural și forme alternative de narațiune artistică.

„Prin găzduirea acestui proiect inedit, susținem dialogul dintre patrimoniu și practicile artistice contemporane, oferind publicului ocazia de a descoperi noi forme de expresie și reinterpretare culturală. Iașul reprezintă un cadru firesc pentru astfel de inițiative, prin tradiția și deschiderea sa culturală.”, afirmă Andrei Apreotesei, manager Palatul Cuturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Workshop-ul „Unlearning the Book” va avea loc la Muzeul „Poni-Cernătescu”, în data de 14 mai 2026, începând cu ora 10.00, sub coordonarea d-nei dr. ing. Monica Nănescu și a d-nei lect.univ.dr. Ioana Palamar și va fi curatoriat de Sadya Mizan, manager cultural în domeniul artelor.

Expoziția finală va fi găzduită în Sala Pașilor Pierduți, sub coordonarea prof. univ. dr. Ovidiu Gavrilovici. Concepută ca un spațiu participativ, expoziția invită publicul să interacționeze direct cu lucrările și să descopere un dialog contemporan între memorie, patrimoniu și expresie artistică.

Prin îmbinarea textilelor reciclate cu practicile narative contemporane, „Unlearning the Book” construiește punți între trecut și prezent, între obiect și performance, între memorie personală și patrimoniu cultural.

