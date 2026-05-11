Două volume dedicate lui Sabin Păutza, lansate la Universitatea Națională de Arte „George Enescu”

Publicat de Andreea Drilea, 11 mai 2026, 11:59





Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, împreună cu Editura „Junimea”, organizează evenimentul IN HONOREM SABIN PAUTZA, vineri 15 mai 2026, ora 16:00, în sala „Eduard Caudella”.

Vor fi lansate două volume dedicate valorosului muzician. Prima realizare editorială „Sabin Pautza – Muzica fără frontiere” de Laura Otilia Vasiliu și Alex Vasiliu („Junimea” 2026) documentează și interpretează activitatea multidimensională a compozitorului, dirijorului, profesorului Sabin Pautza, care a contribuit în mod substanțial la impunerea Iașului pe harta muzicii românești, fiind apreciat la superlativ în mediul muzical american. În al doilea volum, Sabin Păutza – Mărturii, sunt ordonate evocările foștilor săi studenți la Conservatorul din Iași, dintre care mulți au devenit personalități ale componisticii, interpretării muzicale și muzicologiei românești.

Moderatorul evenimentului va fi muzicologa și dirijoarea Anca Sîrbu; invitați, scriitoarea Simona Modreanu, directoarea Editurii „Junimea”, compozitorul-pianistul-profesorul Romeo Cozma. Va participa SABIN PAUTZA.

Clarinetistul Daniel Paicu, pianistele Aurelia Simion și Andreea Moroșanu, Corul „The Ones Vocal Artists” dirijat de Alexandru Semeniuc vor interpreta lucrări din creația lui Sabin Păutza.