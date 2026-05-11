Goran Bregović la Iași: Seară legendară de ritmuri balcanice sub semnul solidarității la FIVE – The Sound of Us

Publicat de Andreea Drilea, 11 mai 2026, 11:47





Pe 13 iunie, Parcarea de la Ciric din Iași devine locul în care muzica și solidaritatea se întâlnesc la FIVE – The Sound of Us, evenimentul caritabil organizat pentru susținerea copiilor vulnerabili.

Capul de afiș al serii este legendarul Goran Bregović, care vine la Iași alături de Wedding and Funeral Orchestra. Pe lângă melodiile care l-au consacrat la nivel internațional, precum „Kalashnikov”, „Mesecina”, „Ederlezi”, „In the Death Car”, „Bella Ciao” sau „Gas Gas”, Goran Bregović va interpreta la Iași și cel mai nou single al său, „God is Not Your Babysitter”, lansat în februarie 2026 și inclus în turneul internațional din acest an.

Goran Bregovic nu este singurul artist care va electriza atmosfera festivalului. Participanții se vor bucura de Marius Mihalache & Band, ARHAIC Beats, NOi Și VECHi, Sorin.DJ, BeBear DJ Set, într-un maraton muzical de peste 6 ore.

În această perioadă sunt ultimele zile de early bird la bilete. Acestea sunt disponibile online, inclusiv în varianta de grup (6 persoane), iar fiecare bilet reprezintă o donație pentru proiectele dedicate copiilor vulnerabili susținute de Salvați Copiii Iași.

Bilete: https://www.livetickets.ro/bilete/five-the-sound-of-us

Despre artiști

Goran Bregović & Wedding and Funeral Orchestra

Goran Bregović este unul dintre cei mai cunoscuți compozitori și muzicieni ai spațiului balcanic, celebru pentru felul în care îmbină muzica tradițională est-europeană, fanfarele țigănești, rockul și influențele orchestrale într-un stil inconfundabil. Născut la Sarajevo, artistul a devenit cunoscut internațional și prin coloanele sonore compuse pentru filmele regizorului Emir Kusturica, precum „Time of the Gypsies” și „Arizona Dream”. Wedding and Funeral Orchestra este proiectul live care a cucerit scene din întreaga lume prin energia explozivă, instrumentele de fanfară, vocile polifonice și atmosfera de sărbătoare balcanică pe care o creează la fiecare concert.

Marius Mihalache & Band

Marius Mihalache este unul dintre cei mai apreciați muzicieni români și un virtuoz al țambalului, artist care a reușit să transforme un instrument tradițional într-o prezență modernă și spectaculoasă pe scenele contemporane. Stilul său combină jazz, world music, influențe balcanice și muzică tradițională românească, într-un show plin de improvizație, energie și rafinament muzical. Alături de bandul său, Marius Mihalache creează experiențe sonore intense, în care tradiția și modernul coexistă firesc.

ARHAIC Beats

ARHAIC Beats aduce în line-up-ul FIVE o combinație vibrantă de sunete electronice, ritmuri organice și influențe inspirate din rădăcini tradiționale reinterpretate contemporan.

NOi Și VECHi

NOi Și VECHi este un proiect muzical care reunește nostalgia muzicii românești de altădată cu sensibilitatea și energia prezentului. Prin reinterpretări și selecții muzicale atent construite, proiectul creează o atmosferă familiară și emoționantă, în care publicul redescoperă cântece care au traversat generații.

Sorin.DJ

Sorin.DJ este cunoscut pentru energie, ritm și o selecție muzicală care transformă fiecare apariție într-o experiență de dans și bună dispoziție.

BeBear DJ Set

BeBear DJ Set completează atmosfera FIVE – The Sound of Us cu un mix eclectic de influențe electronice, groove-uri moderne și vibe-uri de festival.

Organizatori: Primăria Municipiului Iași, Salvați Copiii Iași, September Media, Go Planet, Inspired People, BBV Media

