Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Evenimente » Goran Bregović la Iași: Seară legendară de ritmuri balcanice sub semnul solidarității la FIVE – The Sound of Us

Goran Bregović la Iași: Seară legendară de ritmuri balcanice sub semnul solidarității la FIVE – The Sound of Us

Publicat de Andreea Drilea, 11 mai 2026, 11:47


Pe 13 iunie, Parcarea de la Ciric din Iași devine locul în care muzica și solidaritatea se întâlnesc la FIVE – The Sound of Us, evenimentul caritabil organizat pentru susținerea copiilor vulnerabili.

Capul de afiș al serii este legendarul Goran Bregović, care vine la Iași alături de Wedding and Funeral Orchestra. Pe lângă melodiile care l-au consacrat la nivel internațional, precum „Kalashnikov”, „Mesecina”, „Ederlezi”, „In the Death Car”, „Bella Ciao” sau „Gas Gas”, Goran Bregović va interpreta la Iași și cel mai nou single al său, „God is Not Your Babysitter”, lansat în februarie 2026 și inclus în turneul internațional din acest an.

Goran Bregovic nu este singurul artist care va electriza atmosfera festivalului. Participanții se vor bucura de Marius Mihalache & Band, ARHAIC Beats, NOi Și VECHi, Sorin.DJ, BeBear DJ Set, într-un maraton muzical de peste 6 ore.

În această perioadă sunt ultimele zile de early bird la bilete. Acestea sunt disponibile online, inclusiv în varianta de grup (6 persoane), iar fiecare bilet reprezintă o donație pentru proiectele dedicate copiilor vulnerabili susținute de Salvați Copiii Iași.

Bilete: https://www.livetickets.ro/bilete/five-the-sound-of-us

Despre artiști

Goran Bregović & Wedding and Funeral Orchestra

Goran Bregović este unul dintre cei mai cunoscuți compozitori și muzicieni ai spațiului balcanic, celebru pentru felul în care îmbină muzica tradițională est-europeană, fanfarele țigănești, rockul și influențele orchestrale într-un stil inconfundabil. Născut la Sarajevo, artistul a devenit cunoscut internațional și prin coloanele sonore compuse pentru filmele regizorului Emir Kusturica, precum „Time of the Gypsies” și „Arizona Dream”. Wedding and Funeral Orchestra este proiectul live care a cucerit scene din întreaga lume prin energia explozivă, instrumentele de fanfară, vocile polifonice și atmosfera de sărbătoare balcanică pe care o creează la fiecare concert.

Marius Mihalache & Band

Marius Mihalache este unul dintre cei mai apreciați muzicieni români și un virtuoz al țambalului, artist care a reușit să transforme un instrument tradițional într-o prezență modernă și spectaculoasă pe scenele contemporane. Stilul său combină jazz, world music, influențe balcanice și muzică tradițională românească, într-un show plin de improvizație, energie și rafinament muzical. Alături de bandul său, Marius Mihalache creează experiențe sonore intense, în care tradiția și modernul coexistă firesc.

ARHAIC Beats

ARHAIC Beats aduce în line-up-ul FIVE o combinație vibrantă de sunete electronice, ritmuri organice și influențe inspirate din rădăcini tradiționale reinterpretate contemporan.

NOi Și VECHi

NOi Și VECHi este un proiect muzical care reunește nostalgia muzicii românești de altădată cu sensibilitatea și energia prezentului. Prin reinterpretări și selecții muzicale atent construite, proiectul creează o atmosferă familiară și emoționantă, în care publicul redescoperă cântece care au traversat generații.

Sorin.DJ

Sorin.DJ este cunoscut pentru energie, ritm și o selecție muzicală care transformă fiecare apariție într-o experiență de dans și bună dispoziție.

BeBear DJ Set

BeBear DJ Set completează atmosfera FIVE – The Sound of Us cu un mix eclectic de influențe electronice, groove-uri moderne și vibe-uri de festival.

Organizatori: Primăria Municipiului Iași, Salvați Copiii Iași, September Media, Go Planet, Inspired People, BBV Media

Parteneri: LOOM by Silk District, HCLTech, Mateco, Tricorp, Magnius, Unreel Media, Palas, Iulius, Challete, Wink, Kartezian, UnitedMedia, Aeroportul Iași, Mall Moldova, Touch, Transgor Logistik, Cotnari, Zenna, Sinaps, Jassyro, Volvo sau Ford, Tudor Tailor, PIN Magazine, Mista Barista, Răzvan Stanciu Photography, Image Upscale, Bogdan Burlacu, Sky Dance, Hotel Unirea, Viva FM, Bliss Events,

Parteneri instituționali: Salubris, Compania de Transport Public Iași, Poliția Locală, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iași, Serviciul Județean de Ambulanță, Servicii Publice Iași

Parteneri media: EventsMax, Ziarul de Iași, Info Anunț, Agora Press, Iași TV Life, TVR Iași, În Oraș, Affichage, Getica, Euromedia, Ultravision, Itineris, Ordinea Zilei, Iasi4U

Evenimente partenere: De Basm, Zeek

Etichete:
Complexul Muzeal Național Neamț: Expoziție temporară cu prilejul cinstirii Zilei Naționale a Martirilor din temnițele comuniste din România
Evenimente luni, 11 mai 2026, 07:02

Complexul Muzeal Național Neamț: Expoziție temporară cu prilejul cinstirii Zilei Naționale a Martirilor din temnițele comuniste din România

Complexul Muzeal Național Neamț organizează în data de 11 mai 2026, ora 14, la Muzeul de Istorie și Arheologie din Piatra-Neamț o expoziție...

Complexul Muzeal Național Neamț: Expoziție temporară cu prilejul cinstirii Zilei Naționale a Martirilor din temnițele comuniste din România
Iași: Festivalul Internațional al Muzicii de Cameră la final (7 mai), Cvartetul Ad libitum și pianistul Andrei Licareț
Evenimente sâmbătă, 9 mai 2026, 18:48

Iași: Festivalul Internațional al Muzicii de Cameră la final (7 mai), Cvartetul Ad libitum și pianistul Andrei Licareț

Seara de 7 mai, ultima în Festivalul Internațional al Muzicii de Cameră ediția 2026, a fost rezervată Concertului cameral al Cvartetului Ad...

Iași: Festivalul Internațional al Muzicii de Cameră la final (7 mai), Cvartetul Ad libitum și pianistul Andrei Licareț
6 mai: Violonistul Vlad Hrubaru și chitaristul Dan Arhire, în cel de al 3-lea concert din Festivalul Internațional al Muzicii de Cameră, organizat de Filarmonica Moldova din Iași
Evenimente joi, 7 mai 2026, 18:31

6 mai: Violonistul Vlad Hrubaru și chitaristul Dan Arhire, în cel de al 3-lea concert din Festivalul Internațional al Muzicii de Cameră, organizat de Filarmonica Moldova din Iași

Un duo pe care ni-l dorim stabilit, stabil și constant în aparițiile scenice, pentru că pur și simplu ne-au cucerit cu totul, interpretarea,...

6 mai: Violonistul Vlad Hrubaru și chitaristul Dan Arhire, în cel de al 3-lea concert din Festivalul Internațional al Muzicii de Cameră, organizat de Filarmonica Moldova din Iași
Iași Music Competition ediția I, la Colegiul Băncilă
Evenimente miercuri, 6 mai 2026, 16:15

Iași Music Competition ediția I, la Colegiul Băncilă

Iași Music Competition – prima ediție a unui dialog internațional dedicat instrumentelor de suflat și percuției În perioada 6-9 mai 2026,...

Iași Music Competition ediția I, la Colegiul Băncilă
Evenimente miercuri, 6 mai 2026, 15:37

Un nou concert Classix la Palatul Culturii Iași: Treeline

Seria Classix Concerts continuă în această primăvară cu „Treeline”, un proiect european semnat de compozitorul și pianistul britanic Graham...

Un nou concert Classix la Palatul Culturii Iași: Treeline
Evenimente miercuri, 6 mai 2026, 14:14

Lansare de carte: Viața ca un carambol – de Teodor Corban

Lansare de carte: Viața ca un carambol – de Teodor Corban Actorul nu e un deținător de adevăruri, ci un căutător de stări. Vă invităm la...

Lansare de carte: Viața ca un carambol – de Teodor Corban
Evenimente marți, 5 mai 2026, 13:41

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din perioada 08 – 29 mai 2026

VINERI, 08 mai 2026, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași – CONCERT VOCAL-SIMFONIC Orchestra simfonică și Corul academic...

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din perioada 08 – 29 mai 2026
Evenimente joi, 30 aprilie 2026, 10:18

Evenimentul „Uzina de lumină – 127” la Palatul Culturii din Iași

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, în parteneriat cu Asociația Veteranilor,...

Evenimentul „Uzina de lumină – 127” la Palatul Culturii din Iași