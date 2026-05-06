Un nou concert Classix la Palatul Culturii Iași: Treeline

Publicat de Andreea Drilea, 6 mai 2026, 15:37

Seria Classix Concerts continuă în această primăvară cu „Treeline”, un proiect european semnat de compozitorul și pianistul britanic Graham Fitkin, care va avea loc joi, 15 mai 2026, de la ora 20:00, la Palatul Culturii din Iași.

Concertul propune o experiență muzicală contemporană construită în jurul relației dintre oameni și mediul înconjurător, reunind comunități din zece țări europene într-un demers artistic interdisciplinar dedicat arborilor, biodiversității și memoriei colective.

Conceput ca un traseu parcurs cu bicicleta, de peste 4000 km, proiectul pornește din România și ajunge în Marea Britanie, urmărind simbolic linia pădurilor europene, de la zone de pădure seculară până la fragmentele rămase în peisajul contemporan. În fiecare țară participantă, comunități locale, de la artiști și instituții culturale până la școli, universități și organizații de mediu, au ales câte un arbore reprezentativ și au contribuit cu povești, înregistrări de teren și materiale sonore integrate ulterior într-o compoziție amplă pentru pian, keyscanner și ansamblu de coarde.

Pentru România, inspirația proiectului vine din teiul lui Eminescu din Iași, un reper simbolic și cultural reinterpretat sonor prin contribuția comunității Classix și adaptat ulterior în noi texturi muzicale de către Graham Fitkin.

Concertul îi va aduce pe scenă pe Graham Fitkin (UK), la pian și keyscanner, alături de Classix Quintet (RO), format din Luciana Dumitriu (vioara I), Maribel Coteanu (vioara II), Emma Popa (violă), Dana Cristiana Macovei (violoncel) și Andrei Anton (contrabas).

Graham Fitkin este unul dintre numele importante ale muzicii contemporane britanice, asociat curentelor minimaliste și postminimaliste. De-a lungul carierei sale a colaborat cu artiști și instituții precum Yo-Yo Ma, BBC Orchestras, Tokyo Symphony Orchestra, New York City Ballet, Nederlands Blazersensemble sau Sacconi Quartet, iar lucrările sale au fost prezentate pe scene și în festivaluri internaționale de prestigiu.

În proiectele sale recente, Fitkin explorează relația dintre muzică, tehnologie și spațiu performativ, construind experiențe sonore care depășesc formatul concertului clasic convențional și pun accent pe interdisciplinaritate și imersiune artistică.

Palatul Culturii din Iași găzduiește astfel un nou eveniment din seria Classix, platformă dedicată proiectelor muzicale contemporane și experiențelor artistice care aduc împreună muzica clasică, noile tehnologii și dialogul interdisciplinar.

Biletele pentru concert sunt disponibile online pe platformele oficiale Classix, iar elevii și studenții beneficiază de acces la preț redus, în limita locurilor disponibile. Informații complete despre program și bilete pot fi consultate pe www.classix.ro.

Classix este un brand cultural care redefinește experiența muzicii clasice prin inovație, interdisciplinaritate și accesibilitate. Fondat în Iași, România, Classix își propune să repoziționeze muzica clasică într-un spațiu deschis unui public curios, pasionat și divers. Prin integrarea tehnologiilor din industriile creative și a artelor new media, Classix transformă concertul clasic într-o experiență relevantă pentru publicul contemporan.

Misiunea sa este de a forma o nouă generație de public, cu interese culturale și intelectuale vaste, contribuind la revitalizarea culturală a Europei de Est și la promovarea diversității prin punerea în dialog a tradițiilor naționale și europene. Classix înseamnă festivalul internațional de la Iași, seria de concerte Classix Concerts, programul educațional Classix in Art, platforma interdisciplinară Classix in Focus și laboratorul de creație Classix Lab.

Începând din 2020, Classix Festival a devenit unul dintre cele mai importante evenimente culturale independente din Europa de Est, reunind în perioada 2020–2026 peste 420 de artiști internaționali din 23 de țări, în 58 de concerte, 27 de paneluri și dialoguri, 250 de sesiuni de masterclass, 8 expoziții, 10 proiecții de scurtmetraje și oferind 21 de burse de creație artistică. Classix a atras până în prezent peste 40.000 de participanți la evenimentele desfășurate fizic și peste 440.000 de participanți în mediul online, consolidându-și rolul de platformă dedicată dialogului cultural, inovației artistice și experiențelor interdisciplinare contemporane.

Asociația Industrii Creative este organizator al festivalurilor Rocanotherworld și Classix din Iași, având drept scop revitalizarea culturală a orașului, angrenarea comunităților creative și implicarea în viața civilă a societății prin acțiuni care promovează spiritul proactiv, contributiv și participativ.

Showberry, membru AROC (Asociația Română a Organizatorilor de Concerte și Evenimente Culturale), este un startup câștigător al programului Investește în oameni! Din 2015 dezvoltă proiecte culturale și creative, fiind unul dintre principalii promotori de concerte publice și evenimente tematice din regiunea de nord-est a României. Din 2016 este co-organizator al festivalului Rocanotherworld, iar din 2020 al Classix Festival, alături de Asociația Industrii Creative.

