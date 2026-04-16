Ateneul Național din Iași prezintă premiera spectacolului IVANOV la Sala Unirii

Publicat de Andreea Drilea, 16 aprilie 2026, 10:26


Ateneul Național din Iași are plăcerea de a invita publicul la cea de-a patra premieră a actualei stagiuni: spectacolul „IVANOV”, după textul scriitorului Anton Cehov. Evenimentul va avea loc vineri, 24 aprilie 2026, începând cu ora 19:00, la Sala Unirii. Într-o viziune regizorală modernă semnată de Dumitru Acriș, care semnează traducerea și adaptarea textului, producția promite o incursiune profundă și provocatoare în complexitatea sufletului uman.

Piesa „Ivanov” explorează drama intelectualului rus de la sfârșitul secolului al XIX-lea, însă mesajul său rămâne tulburător de actual. Povestea gravitează în jurul lui Nikolai Ivanov, un bărbat copleșit de o criză existențială profundă, prins între falimentul moral, o căsnicie care se stinge și imposibilitatea de a mai găsi un sens într-o societate plină de prejudecăți. Spectacolul surprinde acea stare de „oboseală a sufletului” și lupta tragică a unui individ care, deși conștient de propria degradare, nu mai găsește resursele interioare pentru a se salva, oferind o oglindă fidelă a conflictelor interioare universale.

Viziunea artistică a acestei producții va prinde formă prin colaborarea dintre echipa tehnică și creativă. Scenografia este semnată de Mc Ranin, în timp ce universul senzorial este completat de Cătălin Cora (video mapping), Cristi Bortoș (lumini) și Alexandru Iacob (video), asistența de regie fiind asigurată de Erica Moldovan. Pe scenă, textul cehovian va prinde viață prin interpretarea actorilor Ateneului: Codrin Dănilă, Erica Moldovan, Dumitru Florescu, Ioana Aciobăniței, Daniel Popa, Alexandra Paftală, Gelu Ciobotaru, Mara Lucaci, Alin Zară, Mălina Balcan și Răzvan Grosu.

„Suntem onorați să aducem pe scenă o piesă a marelui Cehov, un autor care reușește, poate mai bine decât oricine, să dezvăluie fragilitatea umană cu atâta finețe. Alegerea titlului pentru această stagiune nu este întâmplătoare; ne-am dorit un text de o forță clasică, dar prezentat într-un limbaj vizual și regizoral contemporan”, a declarat Managerul Ateneului Național din Iași, domnul Mihai G. Marius-Andrei.

Biletele pot fi achiziționate online de pe pagina https://www.ateneuiasi.ro/class/ivanov-premiera/ sau de la casierie și de la tonomatele de tichete de la Ateneului Național din Iași și Sala Unirii.

