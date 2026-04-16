Comunicat de presă: Ziua bibliotecarului. Zilele municipiului Botoșani

Publicat de Andreea Drilea, 16 aprilie 2026, 09:57





Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani marchează Ziua Bibliotecarului din România și Zilele Municipiului Botoșani printr-o serie de activități culturale dedicate promovării memoriei locale botoșănene. Prin valorificarea colecțiilor speciale și a fondului de carte, spațiile bibliotecii vor oglindi, prin intermediul documentelor, imaginilor și interpretărilor artistice, memoria vie a comunității botoșănene.

Programul activităților include:

– Expoziții tematice – documente, materiale filatelice și publicații relevante pentru istoria municipiului și a județului Botoșani, din colecțiile bibliotecii;

– Expoziții de artă – lucrări realizate de elevi ai Liceului de Artă, având ca temă „Biblioteca – perspective vizuale ale memoriei locale” și lucrări semnate de Cristian Hârtie;

– Expoziția documentară ”Patrimoniul arhitectural – o valoare vulnerabilă”, organizată în parteneriat cu Uniunea Arhitecților din România – Filiala Botoșani și Filiala Nord-Est a Ordinului Arhitecților din România;

– Ateliere educaționale pentru elevi și tineri, orientate spre cunoașterea istoriei locale și stimularea interesului pentru lectură;

– Lansarea volumului ”Când macii leagănă povești”, semnat de Corina Ozon, parte a proiectului ”Memoria povestită – Memoria comunităților”.

Activitățile se vor desfășura în perioada 20 aprilie – 30 aprilie 2026, conform programului publicat pe canalele oficiale ale instituției.