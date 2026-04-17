„O seară la Palat” – concert susținut de Orchestra Simfonică Națională „Teleradio-Moldova”

Publicat de Andreea Drilea, 17 aprilie 2026, 10:08


Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu „Teleradio Moldova” – Republica Moldova, invită publicul la un eveniment muzical special: „O seară la Palat”.

Evenimentul va avea loc vineri, 17 aprilie 2026, de la ora 19.00, în Sala Voievozilor de la Palatul Culturii.

Sub bagheta dirijorului Andrei Zapșa, Orchestra Simfonică Națională a Companiei „Teleradio-Moldova” va interpreta lucrări semnate de J.S. Bach, W.A. Mozart, G. Enescu, G.F. Händel, E. Grieg, G. Bizet, Gh. Mustea, M. Skoryk și alți mari compozitori, într-un program artistic de mare rafinament.

„Invităm publicul să se bucure de întâlnirea cu prestigioșii artiști din Republica Moldova și de această seară de excepție, dedicată muzicii și dialogului cultural”, afirmă Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

La acest eveniment, intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

Manager,

Andrei Apreotesei

Şef Secție Mediere culturală, Proiecte, Marketing,

Dr. Coralia Costaş

 

 

