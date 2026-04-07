Vladlen Babcinețchi: „Mythodea” – expoziție de sculptură la Palatul Culturii

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul de Artă organizează în perioada 10 – 25 aprilie 2026, la Palatul Culturii, în spațiile dedicate artei contemporane, expoziția de sculptură „Mythodea”, semnată de Vladlen Babcinețchi.

Finisajul expoziției va avea loc sâmbătă, 25 aprilie 2026, de la ora 17.00, la Muzeul de Artă.

„Invităm publicul iubitor de artă să descopere o selecție reprezentativă de lucrări semnate de Vladlen Babcinețchi, un creator contemporan care reușește să surprindă, într-un mod unic, unghiuri nebănuite ale lumii în care trăim, împărtășind privitorului din pasiunea sa pentru artă”, afirmă Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Originar din Rezina, Republica Moldova, sculptorul Vladlen Babcinețchi (n. 1983) a studiat la Iași, fiind abolvent al Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă” și al Universității Naționale de Arte „George Enescu”. Specializat în sculptură monumentală, artistul a ales apoi Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, pentru studii doctorale, ulterior obținând un stagiu de practică la Riga (Letonia), urmat de o bursă postdoctorală la Universitatea Akaki Tsereteli din Kutaisi (Georgia).

Experimentând tehnici noi și având propriul său limbaj al creației, artistul a fost mereu precupat de studiul proporțiilor, publicând numeroase articole pe acest subiect. Este creatorul a numeroase lucrări de for public, fiind recunoscut ca un excelent portretist, în ale cărui sculpturi se regăsesc expresivitatea și vibrația sa personală.

Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova și al Uniunii Artiștilor Plastici România, Vladlen Babcinețchi este unul dintre principalii promotori ai Lunii Sculptorilor Români (LSR), eveniment ajuns în 2026 la cea de-a VI-a ediție și care se desfășoară, începând din acest an, sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO.