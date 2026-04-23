26 aprilie, 18:03-20:00 Acordeonistul Radu Rățoi, „Il Fenomeno”, în concert la Iași – la Univers Muzical cu Daniela Vlad

Concertul a avut loc la Aula Bibliotecii Centrale Universitare Mihai Eminescu, pe data de 22 aprilie și a avut parte de un public extraordinar, printre care s-au aflat și elevii sau studenții la acordeon din școlile ieșene. Ei au fost invitați de organizatori, gest minunat, care spune mult despre calitatea umană și dorința de a ajuta tinerii artiști. A prezentat Cătălin Sava, de la TVR Iași. Felicitări și mulțumim Fundației Culturale Gaudium Animae pentru organizarea acestui concert deosebit. În emisiunea Univers Muzical de duminică, 26 aprilie, vă invit să ne amintim secvențe de acum 10 ani cu Radu la Concursul de Interpretare Emaneul Elenescu de la Piatra Neamț, din concertele lui în Moldo Duo la Festivalul Classix și din acest recital solo, intitulat pe bună dreptate, „Il Fenomeno”. Emisiunea poate fi ascultată doar în timpul difuzării, pe toate frecvețele Radio Iași și online pe radioiasi.ro/asculta-live

Publicat de dvlad, 23 aprilie 2026, 21:44


Am plecat euforici de la Concertul „Il Fenomeno” al acordeonistului Radu Rățoi. Nu, nu din cauza vinului oferit în pauză, ci după energia infuzată de acest uragan care ne-a purtat între agonie și extaz, între îngeresc și teluric, dramatic sau nebunesc. Radu ne-a purtat printr-un repertoriu tare dificil dar și foarte frumos și spectaculos sau monumental. De la Rameau sau Couperin la Bach, Schubert, Liszt, (cum să-ți dea prin cap să transcrii pentru acordeon Studiile transcedentale de Liszt, unele dintre cele mai grele piese scrise vreodată pentru pian????), Kusyakov, Gubaidulina  – culme a macabrului adus la cel mai înalt nivel estetic și la final tot macabru, dar mult mai jucăuș, Saint-Saëns…. Nu, n-am mai văzut niciodată un acordeonist purtându-și pumnul peste claviatura din dreapta instrumentului. Nu, habar n-am ce îmbunătățiri fac din instrumentul lui Radu cel mai scump acordeon din lume, dar pot să spun că această așa zis orgă de mână răspunde formidabil și instantaneu la solicitările extraordinar de grele ale celui care o ține în brațe. Dar bisul!… Bisul a fost deliciul pe care-l știam încă de la Concursul Elenescu (Piatra Neamț, 2016!!! era în calsa a XII-a), Dixie Mărunțica lui Mihai Amihălăchioaie. O capodoperă a tot felul de ghidușii instrumentale, plină de umor și bună dispoziție.

A trecut un deceniu de la Concursul Elenescu. Mi-l amintesc perfect pe Radu, cântase un Dans al divolului de Hellmesberger Jr. Și acest Dixie a fost un bis, cu totul neașteptat și cam interzis într-un concurs, dar sala era atât de gălăgioasă și fericită, încât nici nu ne-am dat seama când au trecut cele vreo 2 minute ale acestei piese fermecătoare, după care prezentatoarea de atunci – Vasilica Stoiciu Frunză – a spus că ne-ar trebui și un Premiu al Publicului, și că – iată – acordeoniștii de la Chișinău vin întotdeauna cu fan clubul după ei… Am înțeles de pe atunci că Radu va fi capabil să prindă din zbor fiecare ocazie care i se va ivi. Pentru că era încă de pe atunci dârz, puternic, inspirat, profesionist și foarte sigur pe el.

Radu are întotdeauna umor și prezentări delicioase, apoi se transformă în Mefisto sau înger, ne ține cu sufletul la gură, de respirăm doar o dată cu el, zguduie acordeonul și-l face să scoată niște armonii incredibile, groase, păstoase sau diafane (clustere, despre care ne spunea în concert) și apoi, după ce se scutură puțin și mulțumește pentru aplauze, pe fața lui apare un zâmbet uimitor de solar și fericit. Nu poți să nu admiri acest tânăr atât de puternic, care ține în brațe un instrument de vreo 25 de kilograme și îl face una cu corpul său, într-o vibrație unică și impresionantă.

Ar trebui să ținem minte data de 22 aprilie 2026, pentru că „Fenomenul” este din ce în ce mai cunoscut în toată lumea, iar la noi a venit direct de la Boston, pe Fenomen l-au găzduit deja Filarmonica din Berlin, Carnegie Hall din New York sau Ateneul Român. Studiile sale la Copenhaga l-au dus repede pe scena Academiei Regale de Muzică din Copenhaga. De-a lungul anilor – nu mai mult de 10, a cântat pe multe alte scene, printre care Sala de concerte Aram Khachaturian din Erevan sau Sala de concerte din Harbin – China. Desigur, la Sala cu Orgă din Chișinău a fost ascultat deja de multe ori, cu orchestră sau în Moldo Duo, alături de prietenul său, flautistul Ștefan Diaconu. În aceeași formulă l-am ascultat la Iași, în Festivalul Classix. El a primit încă din 2022 titlul de „Maestru în Arte” al Republicii Moldova.

Acest muzician complex, care a cucerit lumea și are de-abia 27 de ani, a câștigat peste 60 de concursuri naționale și internaționale.

Radu Rățoi a învățat acordeonul la Școala Alexei Stârcea și la Centrul de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga” din Chișinău. Până la 18 ani, a câștigat majoritatea concursurilor la categoria Junior, la secțiunile de Muzică Clasică și Virtuoso/Variété. Din 2018, a fost student la Academia Regală de Muzică din Copenhaga și între timp a câștigat și cele mai importante competiții din lume pentru seniori – în 2018, Trofeele Mondiale de la Kaunas, Lituania, Victoria/British Columbia, Klinghenthal Germania, în 2019 a câștigat a 72-a Cupă Mondială de la Shenzhen China și Trofeul din Vilnius Lituania. Tot în 2019 a primit Trofeul Concursului de acordeon Arrasate Spania și în 2020 PIF Castelfidardo Italia, Alkagran Polonia și Concursul de acordeon de la Moscova. Acesta este un record mondial, Radu Rățoi este singurul artist care a câștigat toate aceste premii pentru acordeon, în muzică clasică și varieté.

Fericit să cânte și acasă la Iași, cum a declarat, el a făcut-o din toată inima și dincolo de orice efort de care a fost nevoie. Îi mulțumim pentru generozitate. Mulțumim Cătălin Sava pentru prezentare (sigur ai aflat după aceea de unde are Radu pantofii de concert din catifea mov cu fundiță!…)

Daniela Vlad

printre fotografii, găsiți și o surpriză, de la bis

