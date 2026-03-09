Dosar Classix Festival 2026 – Ansamblul Esbjerg la Iași

Ansamblul Esbjerg este cel mai distins grup internațional de muzică de cameră profesionistă din Danemarca, renumit pentru performanțele sale dinamice și dedicarea atât pentru repertoriul contemporan, cât și pentru cel clasic. La Festivalul Classix, a concertat pe 3 și pe 5 martie, în două concerte care au ilustrat din plin cât de mult se pot lărgi limitele creativității și felul în care sunetul devine gând, idee, inspirație. Adică exact conceptul Art & Mind al ediției Classix 2026.

Foto: Enescu Rapsodia I aranj. Ștefan Diaconu

Publicat de dvlad, 9 martie 2026, 21:44



Esbjerg Ensemble a fost invitat din nou la Iași cu două concerte senzaționale, o nouă confirmare a calității excepționale arătate și în urmă cu trei ani în Festivalul Classix. Înafara sunetului de ansamblu perfect omogen, în Concertul din 3 martie – „Rhapsody in Motion”, de la Casa Studenților, unul dintre primii artiști cu rol solistic a fost violistul Michel Camille, care ne-a gratulat cu una dintre cele mai sensibile interpretări ale Piesei de concert pentru violă și pian, „Konzertstück” (1906) de George Enescu. Printre secretele sunetului său cald, fin și puternic totodată, este și viola Guarneri pe care o deține personal (!…) A venit apoi rândul percuționistului Christian Martinez, care a adus cu el și un instrument inedit, fierăstrăul cu sunetele lui magice, de sirenă (nordică, în acest caz!…) Programul a inclus și o piesă a unei compozitoare care a scris special pentru ansamblu, Lil Lacy (născută în 1985), apoi un dificil „Sextet pentru pian și cvintet de suflători op. 36” de Herman David Koppel (compozitor danez, 1908-1998), piesă scrisă sub impresiile copleșitoare ale celui de al II-lea Război Mondial. O minunată piesă în culori dense a fost „Pan și Syrinx op. 49”, poem simfonic de Carl Nielsen, aranjat pentru cvintet de suflători și percuție, iar înainte de lovitura de grație, ne-am delectat cu „Trio cu pian op. 8 nr. 1” de Dmitri Șostakovici, lucrare nu prea cântată la noi, dar de care nu te-ai putea sătura, oricât ai asculta-o. Deși e una de tinerețe, nu este totuși o încercare stângace de școală, chiar dacă autorul era student când a compus-o. Iar interpreții… fac întotdeauna diferența! Surpriza finalului a fost să ascultăm Rapsodia I de George Enescu aranjată pentru formula minimă oferită de componența Ansamblului Esbjerg, semnatarul aranjamentului fiind flautistul Ștefan Diaconu. Ne-am bucurat de stilul rapsodic ireproșabil, de fluiditatea remarcabilă a discursului purtat de la un instrument la altul și nu în ultimul rând de unitatea ansamblului care a interpretat fără dirijor o lucrare al cărei stil rubato presupune un bun interplay, pe care membrii Esbjerg îl dovedesc mereu, nivelul lor de excelență fiind normalitate.

Deși numele ansamblului vine de la orășelul de puțin peste 70.000 de locuitori din sud-vestul Danemarcei, nivelul internațional nu este dat doar de componența sa, ci de calitatea ireproșabilă a concertelor susținute.

Esbjerg Ensemble este un ansamblu format din 11 artiști inovatori a căror deviză este interpretarea muzicii de cameră clasică de cea mai bună calitate, fără compromisuri. Ansamblul a stabilit noi standarde în Danemarca și are o influență imensă asupra întregii scene muzicale din țara lor.

Esbjerg este al 2-lea port al țării, din peninsula Yutlanda, fondat în 1868. Centrul pentru artele spectacolului a fost construit aici în 1997. Secția Academiei Naționale de Muzică și Artă Dramatică a fost fondată din inițiativă privată în 1946 și preluată de stat în 1972. Clădirea este a unei fost centrale electrice, din care sala turbinelor a devenit una din sălile cu cea mai bună acustică pentru muzică de cameră din Europa. Are 198 de locuri. In 2010, conservatorul a fuzionat cu Academia Carl Nielsen din Odense și numele lui a devenit Academy of Music and Music Communication.

Tim Crawford este un violonist britanic, student la Academia de Muzică din Basel, care și-a construit o carieră distinsă, susținând concerte în Marea Britanie și Europa. Este absolvent al Guildhall School of Music din Londra, unde a fost invitat ca membru al facultății la disciplina muzică de cameră. Tim este membru fondator al Trioului Teyber, alături de violistul Timothy Ridout și violoncelistul Tim Posner, între 2011 și 2014 a făcut parte din Cvartetul Celan, din 2017 până în 2020 a cântat cu Cvartetul Barbican, în cadrul căruia au câștigat Premiul I și Premiul Era Clasică la Concursul Internațional de Muzică de Cameră Joseph Joachim. În 2019, a fost invitat la Turneul IMS Open Chamber Music în Marea Britanie, demonstrându-și talentul în locații prestigioase, inclusiv Wigmore Hall din Londra. De asemenea, a co-fondat Cvartetul Valo împreună cu Maria Włoszczowska, Lilli Maijala și Amy Norrington. Asocierea sa cu Ansamblul Esbjerg este un alt punct culminant al carierei sale. Tim Crawford cântă pe o vioară Ferdinand Gagliano din 1770, un instrument care îi pune în valoare și mai mult expresivitatea.

Catherina Lee este una dintre cele mai talentate și promițătoare violoniste care au apărut în Queensland, Australia. Este descrisă ca având o muzicalitate excepțională, cu un farmec, o emoție și o sensibilitate unice, despre care dirijoarea Marin Alsop a comentat recent: „Sunt extrem de impresionată. Catherina este o violonistă și o muziciană frumoasă.” Catherina a susținut primul ei recital public la 9 ani, interpretând la 13 ani Concertul pentru vioară de Ceaikovski, cu Orchestra Simfonică din Queensland. La 15 ani, a fost acceptată în clasa renumitului violonist și profesor Gerhard Schulz, fost membru al celebrului Cvartet Alban Berg de la Universitatea de Muzică și Arte Spectacolului din Viena. Catherina s-a plasat pe primul loc la admiterea pentru masterat la „Profilul Solistic”, absolvind cu distincție. Ulterior, a fost selectată pentru a fi îndrumată de solista de renume internațional Janine Jansen în Sion, Elveția. La recomandarea lui Steven Isserlis, Catherina a primit o bursă la Academia de Muzică din Lunenburg – Nova Scotia, unde a primit îndrumare de la mari artiști ca Gidon Kremer, Kim Kashkashian și Steven Isserlis. Solistă a numeroase orchestre din Europa și Australia, a debutat solo inclusiv la Konzerthaus din Viena, cu un succes remarcabil. Catherina cântă pe un GB Guadagnini, Torino circa 1771, împrumutat generos de către un sponsor privat.

Michel Camille – violă, născut în Marea Britanie, este în ansamblu din 1995. Între 1997 – 2001 a fost director artistic și din 1999 director artistic și administrativ al Festivalului Internațional de Muzică de Cameră Esbjerg. Festivalul, ca și ansamblul, își propune prezentarea unor unghiuri în continuă schimbare asupra muzicii de cameră, atât contemporană, cât și clasică.

Studii: la Wells Cathedral, una dintre școlile de muzică de elită din Anglia, unde educația înseamnă pregătire intensă combinată cu spectacole frecvente ca solist și ca muzician de ansamblu și, în cazul lui Michel, a ajuns să cânte alături de Sir Yehudi Menuhin, Yfrah Neamen, Norman del Mar, Igor Ozim, în săli de concert din Europa și de pe alte continente. De la vârsta de 18 ani, a câștigat și premii pentru spectacole solo și de muzică de cameră la Londra ca violonist, inclusiv râvnitul „Premier Prix” la Guildhall School of Music, iar mai târziu „Premiul Concert” la Banff Fine Arts.

După ce a cântat un număr de ani ca violonist solo cu orchestre precum Academy St. Martins, LPO, BBC Symphony, London Musici, Scottish Chamber Orchestra și City of London Sinfonia, s-a dedicat muzicii de cameră și de atunci a lucrat nu numai ca interpret, ci și ca director artistic pentru muzica de cameră clasică sau contemporană. A colaborat, printre alții, cu Athelas Ensemble, Pellegrini Quartet, Christian Altenburger, Steven Dann, Marko Ylonen, Monica Groop, Morten Frank Larsen, Tuva Semmingsen, Ernst Kovacic, Swiss Piano Trio, Juhani Lagerspetz și David Grimal.

Pau Codina Masferrer Violoncel | Din Spania

Născut în 1988 la Barcelona, Pau Codina este absolvent al Școlii Yehudi Menuhin, al Școlii de Muzică și Dramă Guildhall și al Chapelle Musicale Reine Elisabeth, unde a studiat cu Louise Hopkins și Gary Hoffman.

A cântat în multe locații prestigioase cum ar fi Wigmore Hall, Royal Festival Hall, Purcell Hall, Auditoriul Pau Casals, L’Auditori de Barcelona și Sala de concerte Palau de la Musica Catalana din Barcelona, ca solist sau muzician de cameră. A apărut ca solist cu orchestre precum Orchestra de Cameră din Andorra, Orchestra de Cameră Franz Liszt din Budapesta, Orchestra de Cameră din Valonia, Orchestra RTVE din Madrid și Orchestra Simfonică din Barcelona. De asemenea, a înregistrat Saint-Saens Suite op.16 pentru violoncel și orchestră cu Royal Philharmonic Orchestra din Liege și dirijorul Christian Arming.

Pau este membru al Ansamblului Oculi, al Trio-ului de pian Fortuny și al Ansamblului Esbjerg.

Kerstin Thiele Flaut | Din Suedia, în Ansamblul Esbjerg din 1986.

Studii: Conservatorul Regal Danez de Muzică. Specializare cu André Jaunet. Kerstin este profesor cu jumătate de normă la SDMK, Syddansk Musikkonservatorium și SAG din Copenhaga.

A cântat în țară și în străinătate în diverse ansambluri de muzică de cameră, printre care Teatrul și Opera din Oslo.

Kerstin Thiele predă la Conservatorul de Muzică din Danemarca de Sud.

David Daniel Dinu Oboi | în Ansamblul Esbjerg din 2024.

După licența la Universitatea de Muzică din București, și-a continuat studiile la Academia Regală Daneză de Muzică, unde a finalizat masteratul cu cea mai mare notă în 2023. Acum urmează modulul solistic.

David Daniel este un oboist extrem de talentat, dedicat și deja experimentat. A cântat cu Orchestra Promenade din Tivoli, Orchestra de Cameră Daneză, Orchestra Filarmonică din Copenhaga și Orchestra Simfonică Radio Daneză. Ansamblul Esbjerg este cel mai distins grup internațional de muzică de cameră profesionistă din Danemarca, renumit pentru performanțele sale dinamice și dedicarea atât pentru repertoriul contemporan, cât și pentru cel clasic. Contribuțiile ansamblului la scena muzicală daneză sunt semnificative, iar rolul lui Dinu în cadrul grupului evidențiază talentul și versatilitatea sa excepțională ca muzician.

Implicarea lui Dinu în Ansamblul Esbjerg îi permite să se angajeze într-o gamă largă de activități muzicale, de la interpretarea unor lucrări de cameră complexe până la participarea la proiecte muzicale inovatoare. Angajamentul ansamblului față de excelența artistică și prezența sa vibrantă în scena muzicală daneză îi oferă lui Dinu o platformă pentru a-și dezvolta în continuare arta și a colabora cu alți muzicieni de top.

În cariera sa relativ scurtă, dar deja impresionantă, David Daniel Dinu a demonstrat un angajament profund față de meșteșugul său. Interpretările sale sunt caracterizate de profunzimea expresivă, acuratețea tehnică și o înțelegere profundă a vocii unice a oboiului. Pe măsură ce continuă să se dezvolte ca artist, contribuțiile lui Dinu atât la scena muzicală daneză, cât și la cea internațională sunt pe cale să se extindă, consacrându-l și mai mult ca un oboist de top al generației sale.

Pe lângă munca sa la Ansamblul Esbjerg, face parte din Cvintetul de instrumente de suflat din lemn Tesaru, care a devenit semifinalist la Concursul Internațional de Muzică de Cameră Carl Nielsen și a câștigat premiul al III-lea la Concursul de Muzică de Cameră al P2.

Ron Chen-Zion Clarinet | Din Israel, în Ansamblul Esbjerg în 1993

Studii: cu Richard Lesser din Orchestra Filarmonicii din Israel. În 1986 s-a mutat în Statele Unite, unde și-a finalizat studiile la Conservatorul din New England. În 1990, Ron Chen-Zion a fost numit clarinetist solo în Orchestra Simfonică a Statului Mexic. Ca muzician de cameră, a fost invitat de mai multe ori la Festivalul de muzică Marlboro al lui Rudolf Serkin din SUA și a concertat în cea mai mare parte a Europei, Israel și America de Nord și de Sud. Ron Chen-Zion a înregistrat mai multe CD-uri, inclusiv o interpretare apreciată a lucrărilor lui Max Reger pentru clarinet și pian.

Ron Chen-Zion predă la Conservatorul de Muzică din Danemarca de Sud.

Samuel Rouleau Fagot | Din Ottawa. Absolvent al Sibelius Academy din Helsinki, Finlanda. După finalizarea studiilor, a activat ca muzician freelance în mai multe orchestre finlandeze, iar recent a câștigat audiția pentru poziția de co-prim fagotist al Kymi Sinfonietta din Kotka. Din 2019, Samuel Rouleau cântă pe un fagot Püchner, model 24.

Joke Wijma Corn | Din Țările de Jos. Membră a Ansamblului Esbjerg din 2005.

„Cea mai grozavă experiență cu ansamblul a fost Sea Eagle de Peter Maxwell Davies pentru corn solo în aer liber, în timp ce a avut loc un adevărat spectacol al unei păsări de pradă.” După ce a studiat cu Frank Brouns și Hans Dullarert la Conservatorul din Groningen, Joke Wijma și-a continuat studiile la Hochschule for Music and Theatre din Hamburg, cornistul olandez Ab Koster profesor. După absolvire în 2004, și-a continuat studiile la Koster și a colaborat cu Filarmonica din Duisburger.

Valdemar Wenzel Most Pian| Danemarca, vedetă în plină ascensiune. La doar 20 de ani, are o listă impresionantă de premii și distincții, a fost numit Talentul Anului 2025 de către P2. În septembrie 2025, Valdemar a fost solist al Danmarks Underholdningsorkester în cadrul prestigiosului lor Festival Haydn. Cu această ocazie, a interpretat în premieră mondială o piesă compusă special pentru laureatul Premiului Talent P2.

Născut într-o familie de muzicieni, Valdemar și-a început călătoria muzicală la pian și la violoncel și a cântat ca sopran în Corul Capelei Regale din Copenhaga. A interpretat rolul unuia dintre cei trei băieți din Flautul fermecat de Mozart la Opera Regală Daneză și a studiat pianul cu Bella Zapolski înainte de a-și continua pregătirea cu Kirill Gerstein la Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin, datorită unei importante burse din partea Fundației Jacob Gade. Beneficiar al acestei burse și în 2018, Valdemar a fost membru activ al Programului de talente Jacob Gade, unde a susținut în mod regulat recitaluri și muzică de cameră alături de tineri muzicieni și profesioniști experimentați.

Valdemar are deja mai multe apariții solistice cu orchestră și Premiul al II-lea și Premiul Carl Nielsen la Concursul Internațional de Pian Aarhus 2023. Alte premii: Premiul I la Festivalul Steinway 2022 și a fost selectat ca reprezentant al Danemarcei la Festivalul Internațional Steinway din Hamburg, concertând la Laeiszhalle în septembrie 2023. La Concursul Nordic de Pian 2022, a primit Premiul al II-lea și premii speciale pentru Cel mai bun pianist nordic, Cea mai bună interpretare romantică și Cea mai bună interpretare clasică. De asemenea, a primit Premiul pentru Talent și Medalia de Aur la Concursul de Muzică Clasică Berlingske 2019, Premiul al II-lea la Concursul Nordic de Pian Junior și Marele Premiu la Festivalul Internațional de Muzică Concertino Malmö. Valdemar a câștigat Medalia de Aur la Concursul de Muzică de Cameră pentru Tânări din Danemarca în 2022 cu Cvintetul de pian Zapolski, care a concertat și la Teatrul Regal Danez pentru a sărbători cea de-a 250-a aniversări a școlii de balet.

Christian Giuseppe Martínez Alegría –Percuție | Din Columbia, în Ansamblul Esbjerg în 1996

Studii: Manhattan School of Music din New York și Rogaland Music Conservatory din Stavanger. În 1996, și-a încheiat studiile la Academia Daneză Regală de Muzică din Copenhaga.

A colaborat cu mai mulți compozitori și soliști, printre care compozitorul danez Per Nørgård și baritonul vedetă englez Omar Ebrahim. În 2010, Christian Giuseppe Martínez Alegría a lansat primul său CD solo „Rhythmical Séance” cu lucrări de Per Nørgård, Ivar Frounberg și Ejnar Kanding. Per Nørgård i-a dedicat lui și ansamblului alte două lucrări publicate în 2012 de Dacapo Records pe CD-ul Sceneries for Percussion and Ensemble. Christian Giuseppe Martínez Alegría este profesor la Academia de Muzică din Danemarca de Sud și a susținut cursuri de master la Academia Sibelius din Helsinki-Finlanda, DKDM din Århus-Danemarca, Academia Lituaniană de Muzică din Riga.

La Classix, cel de al doilea concert al Ansamblului Esbjerg a avut loc pe 5 martie, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare Mihai Eminescu. Începutul l-au făcut două piese solo, la fierăstrău și pian. Dacă la fierăstrău nu putem spune cât este de dificil de cântat sau câtă măiestrie presupune, în schimb pianistul Valdemar Wenzel Most, singurul danez din ansamblu, a făcut o minunată dovadă de virtuozitate și sensibilitate în Chaconna pentru pain de Carl Nielsen. O altă demonstrație de muzicalitate și virtuozitate a făcut-o Cvintetul pentru suflători în Fragmente din Suita Pulcinella de Igor Stravinski, a urmat o nouă ocazie de a admira calitățile de percuționist ale lui Christian Martinez în lucrarea compozitorului danez Per Nørgård The Gentle, the penetrating pentru percuție, o suită de stări progresive care au ilustrat concepte din Cartea Schimbărilor (China), iar finalul concertului ne-a amintit cât de pricepuți sunt organizatorii Festivalului Classix să ne readucă în atenție lucrări romantice cunoscute, interpretate cu suflet și sensibilitate, pe care nu le auzim chiar în fiecare zi.

De notat participarea admirabilă a directorului artistic al Ansamblului Esbjerg, doamna Gabriella Bergman, la panelurile de discuții din 3 și 4 martie, pe care vi le reamintesc cu acest prilej:

Pe 3 martie, la Palatul Braunstein , a avut loc panelul Cities, Culture & Power, dedicat relației dintre cultură, administrație publică și identitatea orașelor. În contextul temei Art & Mind a întregului Festival Classix 2026, conversația a analizat modul în care strategiile culturale pot defini direcția unei comunități și pot construi o viziune urbană coerentă pe termen lung, transformând cultura într-un instrument de dezvoltare și poziționare internațională.

Invitați: Anca Lupeș, manager cultural și fondator al Mastering the Music Business; Andrei Popov, director executiv al Forumului Cultural Austriac București; Bogdan Trîmbaciu, director al Unității de Management al Proiectului – Ministerul Culturii din România; Gabriella Bergman, manager Esbjerg Ensemble (Danemarca). Moderatorul întâlnirii a fost Mihai Bulai, prodecan al Facultății de Geografie și Geologie – Universitatea A. I. Cuza din Iași și fondator Iași Travel.

Pe 4 martie, la Negru Zi , a avut loc dialogul Black Coffee, White Pages, o conversație despre presiunea de a crea și fragilitatea procesului artistic. Discuția a vizat mecanismele interioare ale minții, blocajul creativ și felul în care artiștii pot continua să creeze în absența certitudinilor.

Invitați: Gabriella Bergman (DK), manager Esbjerg Ensemble; Ștefan Diaconu (RO), flautist și compozitor, manager Musica Coloris Publishing, Paul Pintilie (RO), pianist, compozitor și cadru universitar. A moderat Izabela Vieriu (RO), compozitor și dirijor.

Revenirea Ansamblului Esbjerg la Iași a fost o bucurie pentru care mulțumim organizatorilor Classix. Dacă revenirea la Classix ar fi un precedent, aș miza și pe reiterarea altor invitații, de pildă către Ansamblul MidtVest, tot din Danemarca, invitat în ediția Classix 2025. Sunt ansambluri daneze renumite, inovatoare, în care fiecare muzician este și un solist strălucit, iar statutul de ansamblu permanent le conferă un sunet excepțional de rafinat. Cele două ansambluri vor avea de altfel o colaborare în această primăvară.

Daniela Vlad