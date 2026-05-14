15 mai – ultima posibilitate de înscriere pentru vizitarea Memorialului Ipotești, la ”Noaptea Muzeelor”. Muzeograf Oana Iliescu Buzatu la ”Pulsul Zilei” – 14.05.2026.

15 mai – ultima posibilitate de înscriere pentru vizitarea Memorialului Ipotești, la ”Noaptea Muzeelor”. În Muzeul „Mihai Eminescuˮ, sala Castel, se va vernisa expoziţia „Cuvinte alese”, care are ca punct de plecare cărţile de impresii ale Memorialului Ipoteşti din perioada 1979-2026. Vizitatorii Noaptea Muzeelor – „O poveste, o poveste cum n-a fost nici nu mai este...”

Pentru o bună organizare, înscrierea pentru activităţi se poate face și din timp, prin trimiterea unui mesaj pe adresa: m.ipotești@gmail.com până vineri, 15 mai 2026.

Spațiile de vizitare ale Memorialului Ipotești vor fi deschise pentru public în data de 23 mai în intervalul orar 9:00-22:00, cu gratuitate începând cu ora 17.00.

Detalii astăzi, joi, 14 mai 2026, în intervalul orar 13:40 – 13:45, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de asemenea de Mihai Florin Pohoață.

Sursă: Memorialul Ipotești.