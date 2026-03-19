IAŞI: 20-21 martie, COLOCVIUL NAŢIONAL DE MUZICOLOGIE EDIȚIA XXVIII

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” organizează COLOCVIUL NAŢIONAL DE MUZICOLOGIE, ediția a XXVIII-a, în zilele de 20 și 21 martie 2026

Publicat de dvlad, 19 martie 2026, 18:30



Vineri, 20 martie 2026, de la ora 16.30, Sala Eduard Caudella (str. Cuza Vodă nr. 29)

FESTIVITATEA DE DESCHIDERE

Va include prezentarea volumului Studii de muzicologie XXI, ediție îngrijită de conf. univ. dr. Diana-Beatrice Andron în colaborare cu întregul colectiv de redacție – profesorii: dr. Gabriela Rusu, dr. Loredana-Elena Filipescu, Tatiana Bejan, dr. Ilie Gorovei, administratorul de domeniu Ciprian Juncă și Editura Artes a Universității Naționale de Arte „George Enescu”, Iași.

De asemenea, seara ne introduce în atmosfera lumii muzicale operistice, prin omagiul adus Sopranei ADRIANA SEVERIN, prim-solistă a Operei Naționale Române Iași și conferențiar dr. la UNAGE Iași – personalitate remarcabilă în domeniul artei cântului vocal, având o experiență de peste șase decenii pe scenă, fiind protagonista multor roluri principale, în ţară şi străinătate, răsplătită cu aplauze și numeroase distincții. Recunoscută drept un adevărat mentor și preocupată de formarea tinerei generații de studenți, distinsa interpretă le-a transmis de-a lungul timpului acel spirit caracteristic prezenței scenice, fapt ce a condus către formarea mai multor generații de artiști care i-au urmat calea spre ascensiunea scenică sau au îmbrățișat cariera de didactică vocală. (Din Scrisorile deschise sau Confirmările epistolare prezente în secțiunea In honorem a volumului și din Pliantul – Portret în timp vom putea descoperi multe aspecte din activitatea artistică și pedagogică.)

INVITATE:

Prim-soliste ale Operei Naționale Române Iași:

Soprana Ana-Maria DONOSE

Soprana Cristina GRIGORAȘ

Soprana Oana-Andreea SEVERIN, UNAGE

la pian – Cezara PETRESCU, Adina ALUPEI

Sâmbătă, 21 martie 2026, între orele 9.00 – 18.00, la Universitatea Națională de Arte George Enescu, Sala Symposion George Pascu (str. Costache Negruzzi 7-9), are loc susținerea conferințelor

Tematica colocviului – ARTA SONORĂ și INTERDISCIPLINARITATEA

PREȘEDINTE DE ONOARE – Profesor univ. dr. GHEORGHE DUȚICĂ

La ora 12.30 vom asista la un moment deosebit – recitalul-performance al pianistului Constantin Sandu, profesor dr. la Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo, Porto, în program, suita Musica Ricercata de György Ligeti – într-o viziune interdisciplinară (Sala Studio Muzică de Cameră Anton Diaconu)

Obiectivele majore propuse de Colocviul Național de Muzicologie sunt investigarea istorico-științifică și structurală a fenomenului muzical; favorizarea formării unei viziuni globale și realiste privind modul concret în care trebuie conceput și realizat procesul de creație; manifestarea inițiativei de susținere a propriilor opinii – în special pentru elevi, studenți, masteranzi, doctoranzi; constituirea unui real schimb de experiență, prin transmiterea către participanți a rezultatului cercetării fiecăruia în vastul domeniu al învățământului cultural – artistic și educativ.

Acestea ar fi cele mai importante preocupări pentru tânăra generație, dar și pentru noi, dascălii, care avem o menire sfântă de a contura și șlefui personalitatea elevilor și, în mod implicit, de a da aripi viitorului…

Prezența Dumneavoastră în cadrul acestor manifestări, va constitui pentru noi o deosebită onoare!

PARTENERII acestui proiect sunt Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean și Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași – Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice, Centrul de Cercetare „Știința muzicii” şi Editura Artes.

Colectivul de redacție