Proiectul „Împreună protejăm România” – deschiderea oficială

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 mai 2026, 17:37

Peste 200 de personalităţi din domenii strategice şi de interes naţional şi mondial vor susţine intervenţii la cele mai mult de 20 de conferinţe care se vor desfăşura la Palatul Victoria timp de o lună, începând de astăzi, în cadrul celui de-al 37-lea eveniment din proiectul „Împreună protejăm România”.

La deschiderea oficială de dimineaţă s-a subliniat importanţa implicării experţilor din fiecare domeniu, dar şi a unităţii decidenţilor în jurul obiectivelor cheie.

România a construit un cadru instituţional solid pentru dezvoltarea durabilă, recunoscut la nivelul Naţiunilor Unite şi a investit în dezvoltarea capacităţii administrative şi a formării profesionale a experţilor în acest domeniu, a susţinut coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, László Borbély.

László Borbély: Avem 2.300 de experţi în dezvoltare durabilă în administraţia publică, 1.600 sunt locali. Aceşti oameni sunt o valoare adăugată.

Deşi tema summit-ului este „Uniţi pentru o lume mai bună”, preşedintele Comisiei pentru Apărare din Senat, Nicoleta Pauliuc, atrăgea atenţia asupra fragmentării politice şi sociale, susţinând că elefantul din încăpere, şi anume moţiunea de cenzură de mâine, nu poate fi ignorat.

Nicoleta Pauliuc: Reformele structurale care au început să schimbe România nu sunt favoruri făcute Bruxelles-ului, sunt angajamente luate faţă de propriii noştri cetăţeni. A le abandona la jumătate pentru calcul politic ar fi o trădare nu a unui guvern, ci a unei generaţii.

Şi ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, a vorbit despre importanţa leadership-ului, mai ales în perioade complicate, şi le-a cerut parlamentarilor să protejeze interesele naţionale, indiferent de natura problematicii invocate.

Oana Ţoiu: Cum e posibil să avem în România câţiva parlamentari care au curaj să fie vocali când vină vorba de fonduri europene şi de investiţii şi fug ca laşii în momentul în care e nevoie de claritatea poziţionării lor că Rusia trimite drone în spaţiul aerian al României? (Rador/ FOTO facebook.com/gov.ro)