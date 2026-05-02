Meteorologii anunță temperaturi negative și brumă în acest sfârșit de săptămână
Publicat de Andreea Drilea, 2 mai 2026, 10:23
INFORMARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 02 mai, ora 10:00 – 03 mai, ora 10:00
Vremea se va menține deosebit de rece pentru această perioadă în sudul, estul și local în centrul țării, unde temperaturile maxime se vor încadra între 8 și 16 grade (abateri de 8…12 grade față de mediile multianuale), iar minimele între -8 și 8 grade. Spre sfârșitul nopții, local în Transilvania și izolat în Moldova, Muntenia și Maramureș se va produce brumă.
În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).
