Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Naţional » Trafic lejer pe principalele drumuri din țară, aglomerație așteptată spre mare și munte

Trafic lejer pe principalele drumuri din țară, aglomerație așteptată spre mare și munte

Publicat de Andreea Drilea, 2 mai 2026, 08:20

Se circulă bine la această oră pe drumurile principale din ţară, spre după-amiază este de aşteptat ca drumurile între staţiuni de la mare şi munte să se aglomereze.

Comisar-şef de poliţie, Ramona Tudor, de la centrul Infotrafic: Pe principalele artere rutiere din ţară traficul se desfăşoară în condiţii de fluenţă la această oră pe un carosabil parţial umed şi fără probleme de vizibilitate. Ne aşteptăm ca valorile de trafic să crească uşor astăzi, probabil în cursul după-amiezii, în special între staţiunile atât de la malul Mării Negre, vorbim aici de drumul naţional 39 Constanţa – Vama Veche, dar şi între cele de pe Valea Prahovei, respectiv pe Drumul Naţional 1, Ploieşti – Braşov, având în vedere că suntem în plină perioadă a minivacanţei de 1 mai. Noi le recomandăm conducătorilor auto să evite manevrele bruşte, schimbările frecvente de bandă şi orice comportamente agresive care pot genera riscuri pentru siguranţa rutieră. Nu urcaţi la volan dacă aţi consumat băuturi alcoolice sau substanţe psihoactive!

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
